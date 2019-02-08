Qualcomm представила новий бюджетний процесор Snapdragon 712: характеристики

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Qualcomm Snapdragon 712: характеристики, дата анонсу перших смартфонів
Qualcomm Snapdragon 712: характеристики, дата анонсу перших смартфонів / Фото з вільних джерел

Компанія Qualcomm представила новий процесор для смартфонів Snapdragon 712. Це покращена версія платформи Snapdragon 710 і також орієнтована на використання в смартфонах середнього рівня.

Як повідомляє ресурс 3DNews, процесор Snapdragon 712 вироблятиметься за 10-нанометровим техпроцесом FinFET, як і його попередник Snapdragon 710.

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Основні відмінності. Новинка включає 8 процесорних ядер Kryo 360, які працюють з більш високою тактовою частотою (2,3 ГГц). Выдзначимо, у Snapdragon 710 частота досягала 2,2 ГГц. За словами виробника, новий чіп запропонує приріст продуктивності до 10%.

Qualcomm Snapdragon 712
Qualcomm Snapdragon 712 на 10% продуктивніший за свого попередника

Іншою важливою відмінністю від Snapdragon 710 є підтримка технології швидкої зарядки Qualcomm Quick Charge 4+. Виробник зазначає, що новий стандарт швидкої зарядки даэ змогу заряджати батарею від 0 до 50% всього за 15 хвилин. Звичайно, цей показник буде залежати від характеристик самого смартфона, в першу чергу від ємності батареї.

Характеристики. Що стосується інших характеристик Snapdragon 712, то вони в точності такі ж, як і характеристики Snapdragon 710. Тут є графічний процесор Adreno 616, цифровий сигнальний процесор Qualcomm Hexagon 685 і процесор обробки зображень Qualcomm Spectra 250.

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Підтримуються подвійні камери з роздільною здатністю до 20 Мп і одиночні камери з роздільною здатністю до 32 Мп. Є також і модем Snapdragon X15 LTE, який забезпечує швидкість завантаження і передачі до 800 і 150 Мбіт / с відповідно.

Qualcomm Snapdragon 712
Qualcomm Snapdragon 712 отримав підтримку швидкої зарядки за стандартом Quick Charge 4+

Коли представлять перші смартфони на базі процесора? Перші смартфони на базі нової платформи Qualcomm Snapdragon 712 представлять вже найближчим часом. Можливо, новинки із покращеним процесором дебютують на виставці MWC 2019, яка пройде з 25 до 28 лютого в Барселоні.

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Теги: Техно Ґаджети Qualcomm Процесори
Джерело: 24 Канал
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