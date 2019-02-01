Qualcomm вимагає накласти на Apple значний штраф: деталі конфлікту

Компанія Qualcomm подала до німецького суду клопотання із проханням накласти значний штраф на Apple. Відзначимо, чіпмейкер звинувачує "яблучну" корпорацію в недотриманні судової заборони на імпорт та продаж моделей iPhone 7 та iPhone 8 в Німеччині.

Суть конфлікту. Як стверджує Qualcomm, Apple не змогла належним чином відкликати заборонені до продажу смартфони iPhone у сторонніх продавців і продовжувала продавати їх в деяких магазинах Apple Store на початку січня, повідомляє MacRumors.

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Qualcomm на початку січня 2019 року внесла 1,34 мільярда євро гарантійної застави, щоб забезпечити дотримання заборони, і наступного дня Apple повністю вивела з продажу всі наявні смартфони iPhone 7 та iPhone 8. Разом з тим моделі, які підпадають під заборону, можна було придбати в торгових точках телекомунікаційних операторів і рітейлерів.

Головний юрисконсульт Qualcomm Дон Розенберг заявив, що Apple "навмисно" проігнорувала рішення суду і продовжувала продавати iPhone в деяких магазинах, і що компанія "очевидно" не вважає себе "зв'язаною судовою забороною".



iPhone 8 опинився під забороною в Німеччині

Як доказ невиконання Apple цієї постанови Qualcomm вказала на грудневий прес-реліз, від якого згодом Apple була змушена відмовитися. У прес-релізі компанії йдеться, що хоча моделі iPhone 7 та iPhone 8 тепер недоступні для покупки в її власних роздрібних магазинах, пристрої можна буде придбати у операторів і сторонніх роздрібних рітейлерів.

У грудні 2018 року суд Німеччини задовольнив позов Qualcomm проти Apple та видав заборону на продаж деяких моделей iPhone, які оснащені модемами Intel та порушують патент на обладнання Qualcomm.

У вересні 2018 року компанія Qualcomm подала ще один позов до суду проти Apple звинувативши корпорацію в корпоративному шпіонажі та крадіжці технологій процесорів лінійки Snapdragon. За словами компанії, купертінівці спеціально наймали корпоративних агентів, аби ті крали ідеї смої Qualcomm та передавали їх прямим конкурентам – компанії Intel.

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