Казахстан променял российские ракеты на Falcon 9: в чем причина

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Запуск Falcon 9
Запуск Falcon 9 / Фото из открытых источников

Хоть Казахстан и Россия тесно сотрудничают в космической отрасли, но запускать свои два спутника KazSaySat и KazistiSat, Казахстан решил не на российских ракетах. Предпочтение отдали американской ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Об этом сообщает Total.kz.

Запуск казахстанских спутников запланирован на 19 ноября.

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Как заявил спикер министерства оборонной и аэрокосмической промышленности страны Асет Нуркенов, запуск спутников будет проходить на американской военной базе Ванденберг в Калифорнии, а не на космодроме Байконур.

Он также отметил, что это решение приняли "исключительно по финансовым соображениям". Просто для их аэрокосмической отрасли Falcon 9 обойдется дешевле.

Не исключено, что в таком решении есть и другая причина – ненадежность российских ракет-носителей.

Что такое Falcon 9? Это ракета-носитель, принадлежащая к классу Falcon. А 9 в названии означает количество двигателей в ракете. Falcon 9 впервые запустили 4 июня 2010 года, и с того времени она прошла две существенные модернизации.

Напомним, 11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. Оба астронавта живы, они совершили аварийную посадку в Казахстане. Следующий запуск этой ракеты запланирован на 16 ноября.

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Теги: Техно Космос Новости России Новости Казахстана SpaceX
Источник: Техно
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