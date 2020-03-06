Презентация iPhone 9: Apple перенесла выпуск бюджетного смартфона – причина

Компания Apple планировала представить новое поколение бюджетного iPhone SE 2 или iPhone 9 (точное название пока неизвестно) 31 марта. Но сейчас источник сообщил, что презентацию в этом месяце ждать не стоит.

Как пишет digitimes.com,ссылаясь на собственные источники, анонс нового бюджетного смартфона решили перенести на второй квартал этого года.

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В чем дело

Как сообщил источник, дело в том, что из-за вспышки коронавируса, происходят задержки поставки некоторых комплектующих.

Из-за эпидемии коронавируса уже отменили выставку MWC 2020 года, а также конференции Facebook F8 и Google I / O 2020 года.

Что известно о iPhone 9

Согласно утечкам, iPhone 9 будет новым поколением бюджетника iPhone SE. Его дизайн будет напоминать iPhone 8. Смартфону приписывают 4,7-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ хранилища. Он будет оснащен процессором A13 Bionic, как у iPhone 11.

Новинку, по слухам, оценивают в 400 долларов (10 тысяч гривен).

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