Аналитики сообщили интересные детали о состоянии дел компании CD Projekt. Казалось бы, авторам “Ведьмака” точно не угрожает банкротство, однако специалисты прогнозируют закрытие студии в случае провала игры Cyberpunk 2077.

Об этом сообщает 4pda.

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На днях польская редакция портала Business Insider выпустила материал, в котором утверждается, что их соотечественница CD Projekt оказалась на грани закрытия. По данным журналистов, рыночная стоимость издательства долгое время росла, достигнув на пике 20 миллиардов злотых – это произошло в августе, когда мир увидел геймплей Cyberpunk 2077.

Однако позже акции начали падать в цене, просев на 25%. Аналитики связывают это событие с двумя факторами.

Во-первых, это скандал с Анджеем Сапковским. Несмотря на то, что CDPR заявила о незаконности требований писателя и намерена уладить конфликт мирным путем, ситуация может сказаться на доходах компании. Во-вторых, негативная реакция геймеров на будущее обновление Homecoming для Gwent.

Трейлер нового обновления к игре Gwent – смотрите видео

По мнению приглашенного специалиста с DM Millennium, основной доход фирмы приходится на The Witcher, чью дальнейшую судьбу он назвал сомнительной. Остается, таким образом, лишь надежда на Cyberpunk 2077, однако аналитик не уверен в ее успехе.

Трейлер игры Cyberpunk 2077 – смотрите видео

Он считает, что наибольшей популярностью пользуются фэнтези и исторические тайтлы типа Assassin's Creed, God of War и Diablo и шутеры – например, Battlefield и Call of Duty. Научная-фантастика, утверждает он, не так востребована.

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Сеттинг футуристического боевика он назвал рискованным, хотя и допустил, что RPG способна "выстрелить" – при определенной доле удачи. Если это произойдет, то игра вполне может спасти разработчиков от закрытия, однако эксперт сомневается, что ее успеют выпустить вовремя.

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