Смартфон Xiaomi Mi Mix 3S отримає камери із роздільною здатністю 100 мегапікселів

В розпорядженні мережевих джерел з'явилась свіжа порція інформації щодо потужного смартфона Xiaomi Mi Mix 3S. Головною особливістю новинки стануть камери, які у сумі мають роздільну здатність 100 мегапікселів.

Основні характеристики Xiaomi Mi Mix 3S. Сайт IGeeKphone повідомляє, що основою пристрою послужить процесор Qualcomm Snapdragon 855. Він об'єднуєвісім обчислювальних ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графічний прискорювач Adreno 640 і 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

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Новинка надійде у продаж як мінімум в двох модифікаціях. "Молодша" версія отримає 6 ГБ оперативної пам'яті і флеш-модуль місткістю 128 ГБ, "старша" – 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 256 ГБ.

Також відомо, що пристрій зможе працювати в мобільних мережах п'ятого покоління (5G).

Особливості камери Xiaomi Mi Mix 3S. На задній панелі корпусу розташується потрійна камера з 48-мегапіксельним основним сенсором і двома датчиками на 12 мегапікселів. Фронтальна камера об'єднає сенсори на 20 Мп та 8 Мп. Таким чином, сумарна роздільна здатність п'яти застосованих датчиків складе 100 Мп.

Ціна. Також інсайдери повідомиили ймовірну ціну новинки. За наявними даними вона стартуватиме від позначки 600 доларів (близько 16 400 гривень).

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