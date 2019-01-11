SpaceX вперше у цьому році запускає Falcon 9: відео

398 Читать новость на русском
SpaceX вперше у цьому році запустила Falcon 9
SpaceX вперше у цьому році запустила Falcon 9 / spacenews.com

11 січня компанія SpaceX провела перший запуск Falcon 9 у цьому році. Ви можете переглянути відео із запуском цієї ракети із десятком супутників Iridium NEXT.

Запуск Falcon 9 відбувся із бази Військово-повітряних сил США у Каліфорнії, а перша ступінь після від’єднання сіла на плавучу платформу в Тихому океані.

Читайте також:  Ризикована місія: SpaceX через місяць запустить корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9

Запуск Falcon 9: відеотрансляція 

Цей політ має завершити розгортання телекомунікаційної мережі компанії Iridium із 75 орбітальних апаратів.

Як відомо, у 2018 році SpaceX здійснила 21 запуск своїх апаратів у космос і побила рекорд 2017 року, із показником у 18 стартів.

Що таке Falcon 9?Це ракета-носій, що належить до класу Falcon. А 9 у назві означає кількість двигунів у ракеті. Falcon 9 вперше запустили 4 червня 2010 року, і з того часу вона пройшла дві суттєві модернізації.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос SpaceX
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
10 січня 15:03 Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
1171
Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
9 січня 21:09 Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
Михайло Года 14608
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
9 січня 19:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 12393
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
8 січня 21:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 9370
Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
8 січня 19:01 Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
Борис Немировський 3147
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
7 січня 20:10 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 8602
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук