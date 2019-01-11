SpaceX вперше у цьому році запускає Falcon 9: відео

11 січня компанія SpaceX провела перший запуск Falcon 9 у цьому році. Ви можете переглянути відео із запуском цієї ракети із десятком супутників Iridium NEXT.

Запуск Falcon 9 відбувся із бази Військово-повітряних сил США у Каліфорнії, а перша ступінь після від’єднання сіла на плавучу платформу в Тихому океані.

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Запуск Falcon 9: відеотрансляція

Цей політ має завершити розгортання телекомунікаційної мережі компанії Iridium із 75 орбітальних апаратів.

Як відомо, у 2018 році SpaceX здійснила 21 запуск своїх апаратів у космос і побила рекорд 2017 року, із показником у 18 стартів.

Що таке Falcon 9?Це ракета-носій, що належить до класу Falcon. А 9 у назві означає кількість двигунів у ракеті. Falcon 9 вперше запустили 4 червня 2010 року, і з того часу вона пройшла дві суттєві модернізації.

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