ФСБ причетна до низки терактів у Росії, зокрема підриву житлових будинків перед Другою чеченською війною. Усі вони ставалися близько до виборів і мали слугувати одній-єдиній меті – легітимно закручувати гайки в державі.

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Як люди рятувалися з "Крокус Сіті Холу"

Росіяни поширюють відео з "Крокус Сіті Холу". На них добре чути низку гучних пострілів, які невпинно лунають один за одним. Стає зрозуміло, що терористи методично розстрілювали людей. Дехто просить проповзти вперед, дехто – перестати знімати.

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На іншому ролику, який поширюють російські телеграм-канали, показано, як росіяни намагаються заспокоїти одне одного. Жінки помітно нервують і підганяють тих, хто іде попереду, а чоловік закликає не панікувати.

Та не можна швидше. Вогонь ведеться далеко, спокійно, без паніки!

– гучно говорить він.

Люди кличуть одне одного, хтось перепитує, що сталося. Здалеку чути вереск тих, хто стояв ближче до бойовиків. Потім камера пливе: стає зрозуміло, що люди нахилялися, бо постріли лунали в їхній бік.

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Помітно, що зала величезна. Російські пабліки пишуть, що багато глядачів приїхало заздалегідь. Стрілянина почалася перед концертом.

Люди побігли донизу, до виходу. Деякі стрибали просто через ряди, по кріслах, прагнучи якнайшвидше вибратися з небезпечної зони. Але покинути цей зал судилося не всім. Коли вбивці увійшли до будівлі, там було ще дуже багато людей, їх розстрілювали впритул, без співчуття. Потім підпалили крісла глядачів, позбавивши надії на порятунок тих, хто сховався. Вони загинули у пожежі,

– наводять деталі росіяни.

Видання "Настоящее время" поговорило з кількома очевидцями подій. Вони кажуть: спершу не було зрозуміло, що саме горить. Тож частина людей вирішила сховатися нагорі, у підсобках – вони сподівалися на евакуацію. Імовірно, вони загинули під час обвалу стелі.

Ті, хто були на балконі, бачили, як люди внизу лягали на підлогу у проходах. Бойовики поливали їх автоматним вогнем, вони не стріляли вгору.

На верхніх поверхах усі двері були зачинені. Декілька людей виламали двері до технічних сходів, якими в результаті спустилися. Це забрало хвилин двадцять. Коли вийшли, побачили, що будівлю охопив вогонь. Тож якщо б вони шукали вихід довше – їх би просто вбив обвалений дах.

Що говорить російська влада

Путін мав виступити увечері 22 березня. Зрештою він записав звернення наступного дня. Він оголосив 24 березня днем жалоби і звинуватив Україну в підготовці теракту.

"Вони (бойовики, – 24 Канал) намагалися втекти та рухалися у бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено вікно для переходу державного кордону. Усього затримано 11 осіб", – заявив Путін.