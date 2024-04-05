Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що ніхто не може зрозуміти, що відбувається у голові Владіміра Путіна. Тому словам про теракт і нібито причетність Києва є цілковито абсурдними.

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Про що свідчать останні заяви Путіна

В одному з виступів очільник Кремля сказав, що Росія знає, що злочини були скоєні руками радикальних ісламістів. А вже невдовзі заявив, що "Росія не може бути об'єктом атак з боку ісламських фундаменталістів". Попри це, він продовжує риторику, що в усьому нібито винен Захід і Україна.

Єдине, чим це можна пояснити – це тим, що Путін злякався. Тут я маю на увазі весь путінський режим. Йому зараз дуже некомфортно у зв'язку з міжнаціональними конфліктами, які виникають всередині Росії,

– розповів політтехнолог.

Спершу говорилося, що в усьому винна ІДІЛ, по телевізору показували таджиків. Далі почалися гоніння на таджиків, мігрантів, вихідців з Середньої Азії. Уряд Таджикистану заявив, що дуже багато людей повернулися назад із Росії. Тому всі бояться, що почнеться справжня війна громадян Росії із негромадянами.

Навіть очільник Чечні Рамзан Кадиров пригрозив, щоб ніхто не переслідував людей ісламського віросповідання та пообіцяв їх захищати.

Тобто влада побачила, що всередині країни є назрівання міжконфесійного конфлікту між людьми, які сповідують іслам і людьми, які сповідують православ'я. Це цілком можливо на тлі того, що сталося,

– зауважив Михайло Шейтельман.

Наприклад, у Москві вбили людину, яка не мала стосунку до теракту, чоловіка просто затримали й не відпустили, ще комусь силовики відрізали вухо, когось катували струмом. Відтак "Ісламська держава" може мстити, а це є найбільшим страхом путінського режиму.

Населення Росії вірить, що винна Україна

Попри всі обставини, влада переконала людей, що нібито до теракту причетна Україна. Щобільше, окупанти цинічно запустили на Харків "Шахеди" з написом "За Крокус Сіті Хол".

Але, якщо ми уявимо, що почалася війна між людьми, які сповідують іслам і тими, хто сповідує православ'я, то у великих містах, ймовірно, більше ісламістів.

Наприклад, у Магадані переможуть православні, але в Москві більше тих, хто сповідує іслам. Це великий ризик для Путіна, тому він запровадив головний пропагандистський наратив, що у всьому вина Україна. Росіяни в це повірили,

– підкреслив Шейтельман.

Тепер залишилося переконати населення, що на території Росії можуть мирно співіснувати представники різних конфесій. Так званий президент постійно це повторює, бо хоче створити видимість нібито етнічних проблем всередині країни немає. Але насправді це не так.

Таджиків затримують за першої ж можливості, вони бояться вийти на вулицю, під небезпекою мігранти, люди з Центральної Азії та загалом всі, хто підозріло виглядає.

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