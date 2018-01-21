Теракт у Кабулі: загиблих українців може бути більше

Після нападу на готель у столиці Афганістану Кабулі загиблих українців може бути більше. Про це повідомив глава українського МЗС Павло Клімкін.

"Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше", – написав Клімкін.

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Він додав, що наразі ведеться робота з владою на місцях.

Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 січня 2018 р.

Нагадаємо, ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. Загинули шестеро людей. Консул Василь Кирилич повідомив, що один із загиблих – громадянин України.