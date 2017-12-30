Теракт у Санкт-Петербурзі: ФБС Росії заявили про затримання терориста

ФСБ Росія заявляє про те, що їм вдалося виявити та затримати виконавця теракту у Санкт-Петербурзі у супермаркеті "Перекресток".

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ РФ.

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"ФСБ РФ в ході оперативно-розшукових заходів 30 грудня 2017 року встановлено і затримано організатора та безпосередній виконавець підриву саморобного вибухового пристрою, здійсненого 27 грудня в торговому залі магазину" Перехрестя "в місті Санкт-Петербурзі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підозрюваний переданий в СК РФ для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, що вибух у супермаркеті "Перекресток" у Санкт-Петербурзі стався ввечері 27 грудня. Саморобна вибухівка була закладена у камері зберігання. Від вибуху постраждали 13 осіб. Президент Росії Володимир Путін назвав вибух терактом. Відповідальність за теракт взяла "Ісламська держава".