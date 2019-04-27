17:50
27 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін хоче попу как у Кім. Комік може стати президентом РФ
      Вєсті Кремля
      17:20, сьогодні
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Теракти на Шрі-Ланці: поліція затримала чоловіка, що мав при собі 7 кілограмів вибухівки

      310 Читать новость на русском
      7 кілограмів вибухівки намагалися провезти у мотоциклі
      7 кілограмів вибухівки намагалися провезти у мотоциклі / Ілюстративне фото

      Майже сім кілограмів гримучої драглі (так званий "желатиновий динаміт", який має значно більшу вибухову силу за динаміт звичайний) вилучили 27 квітня у чоловіка правоохоронці Шри-Ланки. У країні триває масова антиерористична операція, адже 21 квітня від терактів, вчинених смертниками, загинули кілька сотень людей.

      У місті Трінкомалі служба безпеки військово-морських сил Шрі-Ланки затримала чоловіка під час планової перевірки документів, спричиненої активною фазою антитерористичної операції. Чоловік їхав на мотоциклі і, як виявилося, мав при собі 51 вибуховий пристрій. Про це повідомив телеканал First News у своєму Twitter.

      Читайте також: На Шрі-Ланці перестрілка та нові вибухи: серед загиблих є діти

      Під час обшуку правоохоронці виявили у підозрюваного 51 шашку гримучих драглів по приблизно 130 грамів кожна. А також 8 метрів шнура для запалів та 215 детонаторів. Такою кількістю вибухівки можна було б убити ще кілька сотень людей.

      Військово-морські сили передали підозрюваного, вилучений мотоцикл і небезпечні знахідки поліцейським.

      26 квітня правоохоронці Шрі-Ланки затримали трьох осіб з вибухівкою біля залізничної станції в Коломбо. Адже чоловіки мали при собі цілий кілограм дуже небезпечної вибухівки – "С-4". Того ж дня у країні пролунали ще три вибухи.

      теракти на шрі-ланці: хроніка подій

      Посольство США попередило Шрі-Ланку, що у вихідні 27-28 квітня терористи планують здійснити нові атаки.

      Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці?21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів.

      Щонайменше 359 людей загинули та ще понад 500 зазнали поранень.

      Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава".

      У країні триває безстроковий комендантський час і посилені заходи безпеки.

      Теракти на Шрі-Ланці: дивіться відео

       

      blog_ava
      Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
      сьогодні
      9867
      Теги: Серія терактів на Шрі-Ланці
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      сьогодні , 16:01 Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      Світові Медіа 1155
      Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      сьогодні , 13:31 Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      Дмитро Снєгирьов 554
      Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      сьогодні , 12:07 Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      Артем Овдієнко 18652
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сьогодні , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 2809
      План Путина для Украины
      сьогодні , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 4236
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук