Запис звернення братів оприлюднили о пів на 12 годину 24 лютого. Мер столиці також розповів, яка зараз ситуація в місті.

"Цю агресію необхідно зупинити"

Передусім Віталій Кличко розповів, що в Києві зараз працюють усі без виключення об'єкти критичної інфраструктури. Також наразі в столиці безкоштовний весь громадський транспорт. Але мер попросив по можливості залишатися вдома.

Володимир Кличко одразу звернувся до міжнародних партнерів України. Він акцентував на тому, що ця війна може прийти не тільки в Європу.

Ця трагедія, ця беззмістовна війна, може прийти не тільки в Європу, а у весь світ. Необхідно зупинити цю агресію спільними зусиллями,

– сказав Володимир Кличко.

Також боксер додав, що на цій війні не буде переможців. Він повторив свої слова ще раз, але вже англійською мовою.

Читайте повний текст допису з телеграму Віталія Кличка:

До киян, українців and to our partners and friends

Сьогодні відбувається велика трагедія — не тільки для України, а й для Європи та світу.

Збройні сили України героїчно боронять нашу землю.

Ми в Києві забезпечуємо функціонування критичної інфраструктури столиці. Робимо все для захисту нашого міста.

Витримка і рішучість. Єднання і холодний розум! Тільки там вистоїмо!

Слава Україні!