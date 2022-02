Запись обращения братьев обнародовали в половине 12 часов 24 февраля. Мэр столицы также рассказал, какая сейчас ситуация в городе.

"Эту агрессию необходимо остановить"

Прежде Виталий Кличко рассказал, что в Киеве сейчас работают все без исключения объекты критической инфраструктуры. Также в столице бесплатный весь общественный транспорт. Но мэр попросил по возможности оставаться дома.

Владимир Кличко сразу обратился к международным партнерам Украины. Он акцентировал внимание на том, что эта война может прийти не только в Европу.

Эта трагедия, эта бессодержательная война может прийти не только в Европу, а во весь мир. Необходимо остановить эту агрессию общими усилиями,

– сказал Владимир Кличко.

Также боксер добавил, что в этой войне не будет победителей. Он повторил свои слова еще раз, но уже на английском.

Читайте полный текст сообщения из телеграммы Виталия Кличко:

К киевлянам, украинцам and to our partners and friends

Сегодня происходит большая трагедия – не только для Украины, но и для Европы и мира.

Вооруженные силы Украины героически защищают нашу землю.

Мы в Киеве обеспечиваем функционирование критической инфраструктуры столицы. Делаем все для защиты нашего города.

Выдержка и решительность. Единение и холодный разум! Только там выстоим!

Слава Украине!