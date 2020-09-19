Спорт – невід'ємна частина в житті людини. Ще в античні часи відбувались перші змагання між тогочасними спортсменами. Тоді ж і з'явились перші тренажери. Як виглядали тренажери та зали – читайте в матеріалі.

Редакція 24 каналу зробила підбірку з цікавих ретро-фотографій тренажерів і тренажерних залів минулого.

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Ретро-фітнес у минулому столітті

Засновником наукового підходу до тренування вважається атлет і філософ Іккос з Тарента. Саме він ввів три основних правила: постійність, підсильність і поступове збільшення навантаження. Цими правилами спортсмени користуються й сьогодні.



Так тренувались в античні часи / Фото mi3ch.livejournal.com

У Стокгольмі в 1857 році доктор Густав Цандер відкрив перший інститут лікарської гімнастики. Протягом 1865 – 1898 років серед його пацієнтів було понад 14 тисяч чоловіків і майже 6 тисяч жінок. До 1911 року по всьому світу налічувалося 202 спортивні зали, які були оснащені тренажерами Цандера.



Інститут з тренажерами Цандера / Фото mi3ch.livejournal.com

Тренажери лікаря Цандера

Цей тренажер розтягує тулуб. Зазвичай призначали тим, хто "постійно на ногах".



Розтягування тулуба / Фото Tekniska Museet



Тренажер для біцепсів / Фото Tekniska Museet



Прилад для вимірювання параметрів тулуба / Фото Tekniska Museet



Прилад для вирівнювання грудної клітини / Фото Tekniska Museet



Масажер нижньої частини живота / Фото Tekniska Museet

Як займалися спортом уже після 1900 років

На цьому фото дівчина демонструє роботу тренажера для футболістів з команди "Арсенал". Фото зроблено у Лондоні, у 1932 році.



Демонстрація роботи тренажера / Фото telegraf.com.ua

Тренажер, який імітує греблю, приблизно 1920 рік.



Тренажер, який імітує греблю / Фото telegraf.com.ua

Ось так виглядав тренажерний зал у 1920 році.



Тренажерний зал у 1920 році / Фото telegraf.com.ua

Дерев'яні бігові доріжки у 1920 році.



Тогочасні бігові доріжки / Фото telegraf.com.ua

Прилад, який "розбиває жир", у нью-йоркському тренажерному залі. Фото було зроблено у 1930 році.



Тренажер, який "розбиває жир" / Фото telegraf.com.ua

Чорно-білі фото спортзалів на пароплавах

Ось так виглядав спортивний зал для пасажирів першого класу на борту "Титаніка".

У ніч на 14 квітня, коли корабель зіткнувся з айсбергом, інструктор з фізкультури МакКоулі залишився на своєму посту і пішов на дно разом із кораблем.



Спортзал на "Титаніку", березень, 1912 рік / Фото POPPERFOTO / Getty Images

На борту трансатлантичного лайнера "Гомерік", компанії "Уайт Стар Лайн", був велотренажер для пасажирів.



Дві жінки на велотренажерах , 1922 рік / Фото TOPICAL PRESS AGENCY/ Getty Images

А ось це – велотренажери вже на борту "Франконія" компанії "Кунарда Лайн".



Велотренажери на борту лайнера, 1911 рік / Фото TOPICAL PRESS AGENCY/ Getty Images



Тренажерний зал на борту "Вікторія", 1930 рік / Фото TCI / EYEON / Getty Images

На лайнері "Вулкан" був першокласний спортзал із сучасними, на той час, тренажерами.



Тренажери на борту "Вулкан" / Фото TCI/EYEON/ Getty Images

У 1930 році так виглядав тренажерний зал трансатлантичного лайнера "Нептунія".



Спортзал на борту "Нептунія", 1930 рік / Фото TCI/EYEON/ Getty Images