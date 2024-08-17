І мова йде зовсім не про вітамінні коктейлі зі складними рецептами, а про звичайні та всім відомі напої, які, мабуть, кожен вживає, але не здогадується про те, наскільки вони є корисними.

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Вода

Звісно ж, найпершим та найголовнішим напоєм у раціоні є звичайна вода. Оскільки наш організм складається на 60 – 70% саме з води, її нестача в організмі також впливає й на імунну систему. зневоднення може спричинити поширення бактерій в організмі, який не матиме достатньо сил боротися з ними.

За даними досліджень, люди, які вживали недостатню кількість води, мали більші ризики померти від коронавірусу.

Потреба у воді в кожного індивідуальна. Науковці радять вираховувати потребу за формулою 30 – 40 мілілітрів на кілограм ваги. Тобто людині з вагою 60 кілограмів на день потрібно випивати 1,8 – 2,4 літра води.

Зелений чай

Зелений чай не тільки має заспокійливий ефект, але й багатий корисними поліфенолами-флавоноїдами, котрі можуть знизити ризики серцево-судинних захворювань, деяких видів раку та мають протизапальну дію.

Антиоксиданти, котрими багатий цей напік, посилюють імунітет людини. Крім того, зелений чай є низькокалорійним, тому багато людей додають його у свій раціон.

Кефір

Цей напій є джерелом пребіотиків які допомагають підтримувати збалансовану мікробіоту шлунково-кишкового тракту. Окрім того, кефір багатий також і на антиоксиданти, має протизапальну, протимікробну та ранозагоювальні дії.

Звісно ж, якщо є проблеми з засвоєнням лактози, то від вживання кефіру краще утриматися.

Лимонно-імбирний чай

Мабуть, найпопулярніша комбінація смаків у холодну пору року – лимон та імбир. Чай з цих продуктів є джерелом вітаміну С, який має антиоксидантні та протизапальні властивості.

Крім того, імбир також містить понад 100 біологічно активних сполук, які допомагають боротися з нудотою, знижують ризик розвитку деяких видів раку, покращують рівень ліпідів у крові, зменшують запалення та багато іншого.

Цитрусовий сік

Звісно ж, найперше мова йде про апельсиновий сік, який містить вітамін С та фолієву кислоту, які підтримують цілісність імунних бар’єрів і захищають багато типів імунних клітин, включаючи природні клітини-кілери та Т-клітини. Ба більше, біоактивні сполуки в цитрусових мають протизапальну дію для підтримки імунітету.

Одна порція апельсинового (або ж грейпфрутового) соку може покрити денну норму вітаміну С. Та важливо, щоб це був саме сік, а не нектар.

Томатний сік

Томатний сік, як і цитрусові напої, багатий на вітамін С, однак крім нього, також і лікопіном – корисним антиоксидантом-каротиноїдом, який має багато корисних властивостей і, як відомо, допомагає зменшити системне запалення. Цей напій також є низькокалорійним.