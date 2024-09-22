Поринати у атмосферу осені потрібно зі смачної кави. У мережі поширюють рецепт напою із білим шоколадом, розповідають Тренди 24.

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Як приготувати смачну каву

Блогерка Стефані Паділла поділилася чудовим рецептом напою, який ідеально підійде для осінніх днів. Завдяки поєднанню білого шоколаду та гарбуза ви отримаєте солодку, насичену каву, що створює атмосферу затишку та тепла.

Складники:

Білий шоколад – 1/2 склянки

Згущене молоко – 2 банки

Гарбузове пюре – 1 склянка

Спеція для гарбуза – 1 чайна ложка

Ванільний екстракт – 1 столова ложка

Молоко – 3 склянки

Розчинна кава – 1 склянка

Приготування:

Помістіть усі інгредієнти в каструлю та нагрівайте на середньому вогні, помішуючи, поки білий шоколад і кава не розчиняться.

Важливо не дати суміші закипіти. Варіть близько 8 хвилин, знімаючи з вогню до закипання.

Коли всі складники добре перемішаються, залиште каву на 10 хвилин, щоб смак став ще більш насиченим.

Подавати каву можна з льодом, щоб отримати освіжаючий напій.

Якщо хочете зменшити солодкість, одну банку згущеного молока можна замінити на несолодке згущене молоко.

Для додаткового ефекту прикрасьте каву карамеллю, шматочками гарбузового печива або додайте збиті вершки.