Індійська рада медичних досліджень (ICMR) нещодавно випустила рекомендації, згідно з якими чай і каву не слід пити перед або після їжі. Про це пише Health Shots.

Чому не варто пити чай та каву перед їжею та після

Згідно з рекомендаціями ICMR, чай і каву не рекомендується вживати за годину до їжі та протягом години після. Це пов’язано з тим, що надмірне споживання кофеїну, який міститься в цих напоях, може стимулювати нервову систему, викликати фізіологічну залежність і негативно впливати на засвоєння заліза.

Чай, кава та інші напої, що містять кофеїн, також багаті на таніни – речовини, які можуть зв’язувати залізо в шлунку. Уникаючи чаю та кави безпосередньо перед їжею, ми допомагаємо організму краще засвоювати залізо і знижуємо ризик розвитку анемії.

Чашка чаю / Фото Unsplash

Яка оптимальна доза кави та чаю

Рекомендоване дозування чаю та кави, згідно з рекомендаціями ICMR, становить 300 міліграмів. У 150 мілілітрів завареної кави міститься 80 – 120 міліграмів кофеїну, тоді як у розчинній каві – 50 – 60 міліграмів. Що стосується чаю, то його порція містить від 30 до 65 міліграмів кофеїну. Ці цифри варто враховувати при виборі напою.

Чому не варто пити каву та чай натщесерце

Чай і кава містять дубильні речовини, а вони кислі. Для людей, що страждають на підвищену кислотність, вживання цих напоїв на голодний шлунок може погіршити ситуацію.

Гіркота кави здатна спровокувати викид кислоти в шлунку, що може призвести до печії та кислотного рефлюксу, як зазначено в дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кава / Фото Unsplash

Чи можна заварювати чай двічі

Не рекомендується перезаварювати чай, оскільки це може спричинити виділення домішок із чайного листя в напій, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Food Additives and Contaminants.

Що стосується кави, то її надмірне заварювання може призвести до виділення гірких хімікатів.

Чи можна пити каву та чай перед сном

І чай, і кава містять значну кількість кофеїну, а чашка кави перед сном може порушити ваш сон. Згідно з даними Управління з контролю за продуктами і ліками США, кофеїн не рекомендується вживати протягом чотирьох – шести годин перед сном.

Не слід пити каву перед сном / Фото Unsplash

Чому потрібно слідкувати за кількістю кофеїну

Враховуючи вміст кофеїну, важливо стежити, щоб не перевищувати його добову норму. FDA рекомендує споживати не більше 400 міліграмів кофеїну на день, що приблизно дорівнює чотирьом – п'яти чашкам чаю або кави.

Проте це залежить від індивідуальної чутливості до кофеїну. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, ви вагітні або годуєте грудьми, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Чому варто перейти на чорний чай та каву

У рекомендаціях ICMR зазначено, що чорний чай має більше переваг для здоров’я, таких як зниження ризику серцево-судинних захворювань і раку шлунка, а також покращення кровообігу.

Чорна кава також має багато корисних властивостей, зокрема зниження калорій і ризику розвитку діабету та серцево-судинних захворювань. Проте важливо контролювати якість напоїв і не перевищувати рекомендовану норму.

Хоча вживання чаю та кави може допомогти впоратися з втомою і стресом, важливо споживати ці напої у відповідний час і в помірній кількості.

Варто пити чорний чай та каву / Фото Unsplash

