Відомий кулінар Джеймі Олівер запропонував свій варіант приготування курячого супу карі, який також називається лакса. Видання Mirror пише, що, цей суп ідеально підходить для зігрівання у прохолодну погоду.

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Що потрібно для приготування

Приготування за рецептом шефа займає лише 15 хвилин, а порція розрахована на чотирьох людей. Страву можна зберігати до наступного дня.

Лакса чудово поєднується з рисом або рисовою локшиною, – зазначив кулінар.

Інгредієнти:
Для курки:

  • Курячі стегенця
  • Сіль і перець
  • Китайська суміш з п'яти спецій
  • Лаймовий сік
  • 1 столова ложка меду
  • 1 столова ложка кунжутного насіння

Для карі:

  • 1 кабачок
  • 1 літр води
  • 1 кубик курячого бульйону
  • 1 червоний чилі
  • 3-4 цибулини
  • 300 грамів рису або рисової локшини
  • 400 грамів кокосового молока (1 банка)
  • 600 грамів спаржі (2 пучки)
  • Шматочок імбиру
  • 1 чайна ложка меленого коріандру
  • 1 столова ложка соєвого соусу
  • 1 столова ложка арахісової пасти
  • 1 столова ложка кунжутної олії
  • 1 столова ложка рибного соусу
  • 1 чайна ложка куркуми
  • Лаймовий сік
  • Листя кафрського лайма

Як приготувати цей суп

Спершу потрібно приправити курячі стегенця сіллю, перцем і китайською сумішшю спецій. Обгорніть їх у жиронепроникний папір і гарненько помніть за допомогою скалки, щоб рівномірно покрити приправами.

Розігрійте сковороду і обсмажуйте курку протягом п'яти хвилин. Тим часом підготуйте кабачок: обріжте кінчики, не знімаючи шкірки, і наріжте на великі шматки.

Закип'ятіть літр води у великій каструлі, додайте курячий бульйон. Овочі можна натерти на тертці або за допомогою кухонного комбайна і додати до води.

Після цього помістіть у комбайн інші інгредієнти: чилі, імбир, часник, соєвий соус, листя лайма, арахісове масло, кунжутну олію, рибний соус, коріандр і куркуму. Ретельно перемішайте, а потім додайте до супу.