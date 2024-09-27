Відомий кулінар Джеймі Олівер запропонував свій варіант приготування курячого супу карі, який також називається лакса. Видання Mirror пише, що, цей суп ідеально підходить для зігрівання у прохолодну погоду.

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Що потрібно для приготування

Приготування за рецептом шефа займає лише 15 хвилин, а порція розрахована на чотирьох людей. Страву можна зберігати до наступного дня.

Лакса чудово поєднується з рисом або рисовою локшиною, – зазначив кулінар.

Інгредієнти:

Для курки:

Курячі стегенця

Сіль і перець

Китайська суміш з п'яти спецій

Лаймовий сік

1 столова ложка меду

1 столова ложка кунжутного насіння

Для карі:

1 кабачок

1 літр води

1 кубик курячого бульйону

1 червоний чилі

3-4 цибулини

300 грамів рису або рисової локшини

400 грамів кокосового молока (1 банка)

600 грамів спаржі (2 пучки)

Шматочок імбиру

1 чайна ложка меленого коріандру

1 столова ложка соєвого соусу

1 столова ложка арахісової пасти

1 столова ложка кунжутної олії

1 столова ложка рибного соусу

1 чайна ложка куркуми

Лаймовий сік

Листя кафрського лайма

Як приготувати цей суп

Спершу потрібно приправити курячі стегенця сіллю, перцем і китайською сумішшю спецій. Обгорніть їх у жиронепроникний папір і гарненько помніть за допомогою скалки, щоб рівномірно покрити приправами.

Розігрійте сковороду і обсмажуйте курку протягом п'яти хвилин. Тим часом підготуйте кабачок: обріжте кінчики, не знімаючи шкірки, і наріжте на великі шматки.

Закип'ятіть літр води у великій каструлі, додайте курячий бульйон. Овочі можна натерти на тертці або за допомогою кухонного комбайна і додати до води.

Після цього помістіть у комбайн інші інгредієнти: чилі, імбир, часник, соєвий соус, листя лайма, арахісове масло, кунжутну олію, рибний соус, коріандр і куркуму. Ретельно перемішайте, а потім додайте до супу.