Відомий кулінар Джеймі Олівер запропонував свій варіант приготування курячого супу карі, який також називається лакса. Видання Mirror пише, що, цей суп ідеально підходить для зігрівання у прохолодну погоду.
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Що потрібно для приготування
Приготування за рецептом шефа займає лише 15 хвилин, а порція розрахована на чотирьох людей. Страву можна зберігати до наступного дня.
Лакса чудово поєднується з рисом або рисовою локшиною, – зазначив кулінар.
Інгредієнти:
Для курки:
- Курячі стегенця
- Сіль і перець
- Китайська суміш з п'яти спецій
- Лаймовий сік
- 1 столова ложка меду
- 1 столова ложка кунжутного насіння
Для карі:
- 1 кабачок
- 1 літр води
- 1 кубик курячого бульйону
- 1 червоний чилі
- 3-4 цибулини
- 300 грамів рису або рисової локшини
- 400 грамів кокосового молока (1 банка)
- 600 грамів спаржі (2 пучки)
- Шматочок імбиру
- 1 чайна ложка меленого коріандру
- 1 столова ложка соєвого соусу
- 1 столова ложка арахісової пасти
- 1 столова ложка кунжутної олії
- 1 столова ложка рибного соусу
- 1 чайна ложка куркуми
- Лаймовий сік
- Листя кафрського лайма
Як приготувати цей суп
Спершу потрібно приправити курячі стегенця сіллю, перцем і китайською сумішшю спецій. Обгорніть їх у жиронепроникний папір і гарненько помніть за допомогою скалки, щоб рівномірно покрити приправами.
Розігрійте сковороду і обсмажуйте курку протягом п'яти хвилин. Тим часом підготуйте кабачок: обріжте кінчики, не знімаючи шкірки, і наріжте на великі шматки.
Закип'ятіть літр води у великій каструлі, додайте курячий бульйон. Овочі можна натерти на тертці або за допомогою кухонного комбайна і додати до води.
Після цього помістіть у комбайн інші інгредієнти: чилі, імбир, часник, соєвий соус, листя лайма, арахісове масло, кунжутну олію, рибний соус, коріандр і куркуму. Ретельно перемішайте, а потім додайте до супу.