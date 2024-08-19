Знаменитість поділилася, що її знайомі тепер не можуть їсти звичайне морозиво. Водночас користувачі в TikTok назвали цю комбінацію "елітною".

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Як Дуа Ліпа вразила TikTok своїм рецептом морозива

Поп-зірка вперше згадала про цю незвичайну комбінацію під час розмови з ведучим ранкового шоу Грегом Джеймсом.

Я не думаю, що шоколадне морозиво смачне, але знаєте, що я люблю? Я беру ванільне морозиво, поливаю його оливковою олією і додаю морську сіль. Дуже багато людей, яким я показувала це поєднання, перейшли на темний бік,

– зізналася Дуа Ліпа.

Інфлюенсерка Клаудія Сулевскі поділилася з 1 мільйоном своїх підписників у TikTok, як їсть таке морозиво, і додала: "Ви мені пізніше подякуєте".

Клаудія Сулевскі куштує морозиво за рецептом Дуа Ліпи: дивіться відео

Водночас тіктокерка Нара Сміт назвала поєднання морозива з оливковою олією та морською сіллю "елітною комбінацією".

Нара Сміт поділилася своїми враженнями від морозива: дивіться відео

А користувачка @ggflavour зазначила, що таке поєднання робить звичайне ванільне морозиво більш вишуканим, але для неї воно виявилося занадто калорійним.

Користувачці не сподобалася калорійність такого морозива: дивіться відео