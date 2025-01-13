Маленькі пластикові цифри, які іноді трапляються в твердому сирі, мають практичне значення і використовуються як маркування. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТСН.

Дивіться також Що станеться з організмом, якщо замінити каву на чай і вживати його щодня

Що вони означають

Їх вкладають в сирну головку ще на етапі дозрівання. Ці цифри вказують дату виготовлення у форматі число/місяць, а також номер оператора-сировара, відповідального за виробництво. Це дозволяє відстежувати партію продукту у разі виникнення проблем із якістю, наприклад, якщо сир виявиться зіпсованим чи дефектним.

Ці цифри визначають початок процесу дозрівання сиру, але не слід плутати їх із терміном придатності. У кожного сорту сиру дозрівання триває різний період, тому пластикові цифри лише інформують про дату, коли продукт почав свій шлях до готовності.

Сьогодні таке маркування зустрічається рідше через сучасні етикетки, але воно залишається важливою частиною історії сирного виробництва.