Такий варіант підійде для людей, котрі є чутливими до кофеїну, оскільки зелений чай містить в рази менше цієї речовини. Проте після тривалого вживання кави, альтернативний варіант спершу може викликати дискомфорт.

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Чому зелений чай може стати альтернативою

Якщо ви тривалий час пили каву щодня й заміните її на зелений чай, спершу можливі "побічні ефекти", такі як головний біль, дратівливість та труднощі з концентрацією уваги через меншу дозу кофеїну. Проте у перспективі така заміна може принести користь, зважаючи на корисні властивості зеленого чаю.

Зелений чай знижує рівень тривожності та долає розлади сну, що актуально для людей, котрі після чашки кави страждають від безсоння, високого артеріального тиску і збільшення частоти серцевих скорочень.

Також цей напій підтримує здоров'я ротової порожнини, на відміну від кави, котра може викликати запалення ясен та зміну кольору зубів. Антимікробні властивості зеленого чаю зменшують ризик накопичення шкідливих бактерій у роті, сприяючи накопиченню корисних. Це допомагає запобігати запаленням горла та ротової порожнини.



Зелений чай має чимало корисних властивостей / Фото Pexel

Крім того, зелений чай також покращує імунітет за допомогою речовин та сполук, котрі містить в собі – вони підтримують імунну систему. Крім того, зелений чай містить більшу кількість антиоксидантів, ніж кава. Також зелений чай має протизапальну дію.

Зелений чай стимулює й розумову активність у довгостроковій перспективі, а дослідження показують, що люди, які вживають його регулярно, рідше страждають від нейродегенеративних захворювань, зокрема таких, як хвороба Альцгеймера.