Повідомляє 24 Канал з посиланням на Earth. Усе через те, що вода має здатність зменшувати вплив статичної енергії.

Дивіться також Як приготувати каву у гейзерній кавоварці: прості правила

Що потрібно для покращення смаку кави

Нове дослідження виявило, що додавання води до кавових зерен перед помелом може значно покращити смак кави, оскільки це допомагає уникнути проблем, спричинених статичною електрикою.

Процес подрібнення кави викликає тертя, при якому частинки стикаються, труться одна об одну та розпадаються. Це призводить до виникнення електричних зарядів на меленій каві, що спричиняє утворення статичної електрики.

Заряджені частинки кави злипаються і утворюють грудки, які можуть засмітити кавомолки. Такі грудки ускладнюють отримання однорідного помелу, що призводить до нерівномірного заварювання та погіршує смак кави.

Дослідники вивчили, як накопичення статичної електрики впливає на процес заварювання, і знайшли просте розв'язання цього питання – достатньо додати трохи води до кавових зерен перед помелом.

Що може покращити смак кави / Фото Unsplash

Вчені пояснюють, що вода знижує рівень статичної електрики, запобігає утворенню грудок і забезпечує більш рівномірний помел, що своєю чергою, покращує смак приготованої кави.

Дослідники вивчали вплив вологості на помел кави, досліджуючи зерна різного походження з різними ступенями обсмаження та вмістом вологи. Результати показали, що більш сухі зерна кави є більш схильними до статичної електрики, ніж вологіші зерна.

Вчені встановили, що додавання близько 20 мікролітрів води на грам кави (що дорівнює приблизно половині мілілітра для порції еспресо) значно покращує смак завареної кави.

Дослідники рекомендують просто бризкати водою на кавові зерна перед помелом. Це зробить помел більш рівномірним, запобігаючи утворенню грудок. Така консистенція покращує процес заварювання і дозволяє воді більш рівномірно протікати через кавові зерна.