У соціальних мережах майстерне приготування їжі стає все популярнішим. Інфлюенсери пропонують рецепти та поради задля економії часу і грошей.

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У чому перевага приготування їжі наперед

Як зазначає контент-кріейтор з Бостона Блейк Свонсон, її метод включає підготовку інгредієнтів заздалегідь.

Я хочу, щоб мій холодильник був як у Sweetgreen або Cava, де я можу просто вибрати зелень, овочі, білок і соус,

– каже Свонсон.

Щотижня Свонсон витрачає кілька годин на нарізання овочів, приготування білків і планування страв. Це дозволяє їй зменшити витрати та зменшити кількість непотрібних продуктів.

Більше людей звертаються до соціальних мереж за натхненням, як спростити приготування їжі, їсти здорово і економити гроші. Наприклад, у Whole Foods можна знайти готовий лосось для сім'ї з чотирьох осіб за $26,99, що робить здорову вечерю менш ніж за $7 на порцію.

Зверніть увагу! В Україні також мало не у кожному супермаркеті можна зустріти відділ із кулінарією, де можна вигідно придбати уже готові страви.

Інший варіант – замовити кейтеринг від великих ресторанних брендів, розділити їжу на порції та заморожувати її на тиждень.

Щоб максимально вигідно купувати продукти, плануйте заздалегідь, що будете їсти і враховуйте акційні пропозиції в супермаркеті.

Розгляньте метод 6 до 1: купуйте шість овочів, п’ять фруктів, чотири білки, три крохмалі, два соуси або намазки і один делікатес для себе. Це допоможе зменшити відходи їжі та заощадити гроші.

Експерти з охорони здоров'я стверджують, що приготування їжі наперед допомагає уникнути спокуси нездорових перекусів.

"Приготування їжі наперед – це чудовий спосіб повернути час у вашому розкладі та автоматично обирати здоровіший варіант для себе", – каже зареєстрована дієтологиня з медичного центру Tufts Лілі Ліхтенштейн.