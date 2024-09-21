Причина, чому співвідношення кави та води є найважливішим, полягає в тому, що воно залишається ключовим незалежно від типу зерен, ступеня обсмаження, крупності помелу або методу приготування. Про це пише The Daily Meal.

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Що ви наливаєте в свою чашку щоранку

Якщо ви хочете дізнатися, що саме потрапляє у вашу чашку щоранку, це гаряча суміш сполук, видобутих із мелених зерен кавової рослини Ribinacea, збагачена ароматами та смаками, створеними під час обсмажування.

Концентрація напою становить від 1,2 до 1,5% за масою. Вищі концентрації теж можливі, як у випадку з еспресо, де вона досягає 8 – 10%, хоча для цього потрібна спеціальна дорога машина. Співвідношення кави та води в еспресо також значно щільніше – 1 частина кави на 2 частини води. Це важливо, адже впливає на міцність кави.

Як уникнути гіркого смаку

Коли ви використовуєте звичайний френч-прес, кавову гущу занурюють у гарячу воду. Під час цього процесу хімічні сполуки, що містяться в каві, поступово переходять у воду, після чого напій фільтрується і стає готовим до вживання.

Якщо ви застосуєте більше кави відносно води (як це робиться для еспресо), то отримаєте більш насичений напій, але заварювання має бути швидким.

Якщо залишити ту ж кількість меленої кави у френч-пресі на п'ять хвилин, результатом стане напій, який за смаком нагадуватиме дуже насичену каву з надміром кофеїну. Як і з чаєм, переекстрагована кава стає гіркою і майже непридатною для пиття.

І навпаки, недоекстрагована кава матиме кислий смак і виглядатиме так, ніби в чашку гарячої води занурили коричневу крейду. Це може статися з двох причин: або мелена кава недостатньо розбухає, або було порушене співвідношення кави та води, і використано занадто мало кави.

Як приготувати ідеальну каву

Завдання приготування ідеальної чашки кави полягає в тому, щоб екстрагувати від 18 до 22% із 30% розчинних сполук. Недостатня екстракція зазвичай пов'язана з процесом замочування, але ми всі стикалися з несмачними чашками – найчастіше це трапляється через те, що було насипано замало меленої кави.

Навіть якщо ви освоїли правильне співвідношення кави та води, приготування методом пуровера потребує певного досвіду.

На відміну від кавоварок або френч-пресів, метод пуровера має кілька змінних. Заварювання кави цим методом – це мистецтво, яке вимагає не лише дотримання правильного співвідношення кави і води. Вам також потрібно враховувати крупність помелу, температуру води та якість фільтра.