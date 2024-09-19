Нове дослідження показує, що ранкова чашка кави може бути корисною не лише для настрою. CNN пише, що, помірне споживання кофеїну, еквівалентне трьом чашкам кави або чаю на день, має позитивний вплив на здоров'я, зокрема, знижує ризик виникнення кардіометаболічної мультиморбідності.

Дивіться також Ви навіть не підозрювали: як співробітники в МакДональдз знаходять ваш столик

У чому користь

Дослідження було проведене на основі даних UK Biobank, де проаналізували інформацію про приблизно 180 000 людей, які на момент початку спостереження не мали кардіометаболічних захворювань. Учасники самостійно повідомляли про споживання кофеїну через каву або чай, а розвиток хвороб відслідковувався через медичні картки та офіційні дані.

Що таке кардіометаболічна мультиморбідність (КМ) Це стан, коли у людини одночасно наявні два або більше захворювань серцево-судинної та метаболічної систем, таких як ішемічна хвороба серця, інсульт або діабет 2 типу.

Кава та кофеїн можуть відігравати важливу роль у зниженні ризику КМ на різних етапах його розвитку,

— пояснює провідний автор дослідження, доктор Чаофу Ке, доцент кафедри епідеміології та біостатистики Університету Сучжоу.

Результати показали, що ті, хто споживав кофеїн у помірних кількостях, мали менший ризик розвитку нових кардіометаболічних захворювань. Люди, які пили близько трьох чашок кави на день, мали на 48,1% менший ризик розвитку таких хвороб, а ті, хто вживав від 200 до 300 міліграмів кофеїну щодня, знижували свій ризик на 40,7% у порівнянні з тими, хто вживав менше однієї чашки.

Доктор Грегорі Маркус з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, коментуючи результати для CNN, відзначив високу якість дослідження завдяки великій кількості учасників і використанню біомаркерів для підтвердження даних. Він також зауважив, що дослідження поповнює докази того, що кофеїн та продукти, які його містять, можуть позитивно впливати на здоров'я серцево-судинної системи.

Однак Маркус додав, що через обсерваційний характер дослідження, воно може лише вказати на зв'язок між споживанням кофеїну та здоров'ям серця, а не довести причиново-наслідковий зв'язок. Іншими чинниками, що можуть впливати на поліпшення здоров'я, можуть бути здоровий спосіб життя або регулярна фізична активність серед тих, хто часто п'є каву або чай.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.