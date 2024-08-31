За словами Клопотенка, він аж розплакався, коли скуштував це надзвичайне поєднання. Про це відомий фудблогер розповів у своєму блозі на YouTube, передають Тренди 24.

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Яке незвичне поєднання придумав Клопотенко

В черговий раз експериментуючи з їжею Клопотенко додав до звичайної пасти з томатами холодний кавун.

Ввечері приготував пасту з того, що в холодильнику було. Взяв кавун, кубиками поклав до пасти з томатами. З'їв і аж розплакався. Холодний кавун, гаряча паста, він такий соковитий,

– поділився враженнями шеф-кухар.

Він також пригадав рецепт кавуна з сиром, але зазначив, що він не такий "прикольний" і ним вже не налякати. Водночас паста з кавуном стала для Клопотенка відкриттям.

Також іменитий шеф-кухар поділився у TikTok процесом приготування нової незвичної страви.

Як готувати пасту з кавуном: дивіться відео