Про харчування зірки розповіло видання Elle. Основним принципом її харчування є відмова від м'ясних продуктів.

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Як харчується Зендея

Зендея відмовилася від м'яса в 11 років, після того, як побачила скотобійню, і вирішила більше ніколи не вживати його.

Також вона не їсть відразу після пробудження. Її типовий сніданок складається з панкейків із цілозернового борошназ з нутеллою та ягодами.

Обід зазвичай випадає на час зйомок, тому вона обирає локшину з гострим соусом. Попри її шалений ритм життя, цікавим є те, що вона намагається уникати кави та інших енергетичних напоїв.

Зендея / Фото з Instagram

Натомість вона найчастіше п’є домашній лимонад, приготований з лимонів та цукрового сиропу.

На вечерю Зендея готує свій улюблений рисовий салат, до складу якого входять бурий рис, овочевий бульйон, оливкова олія, тушковані овочі, лимонний сік і спеції. Також акторка обожнює морозиво.