Про реформування Укрпошти та продаж майна – в ефірі "Що це було?" з Євгенією Моторевською та Сергіє Лещенком розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Також в ефірі 24 каналу він розповів про збитки від коронавірусу та свою заробітну плату.

Про стан Укрпошти у 2016 році

Мені часто ставлять запитання, якби я знав те, що знаю зараз, чи погодився я б очолювати компанію. Це був жах. Середній рік автівки 15 років.

До слова Укрпошта продає непрофільні активи: серед них – бази на Азовському морі та в Конча-Заспі

Якщо порівняти з конкурентами, то ми відправляли 46 тисяч експрес-посилок на рік, а вчора в нас було більше ніж 70 тисяч за день. Коли прийшов в Укрпошту, то в нас був 4,6 мільярда дохід, то в попередньому році було – 8,2, фактично в 2 рази більше. Про комп'ютери я мовчу, це було найбільше розчарування. Я просто не знав, що можна так вбити інфраструктуру. Не робились ремонти по 25 – 30 років, просто розвалювали компанію. І це всіх влаштовувало. Коли Укрпошта була дохла, то це нікому не заважало – ні в поштовому бізнесі, ні в банківському, ні в торговельному.

Про продаж головного офісу у Києві

Укрпошта – перша державна компанія, яка вже спробувала продати майно і зрозуміла, що система аукціонів працює. Ми готові в 2020 – 2021 роках виставляти на продаж такі великі об'єкти як головний офіс, оцінку якому вже склали в 1 мільярд гривень.

Хрещатик, Майдан – місця, де відбуваються демонстрації, історичні події. Тоді блокується виробничий процес. Йому не місце в центрі Києва. Краще нехай це буде якийсь готель. А от Укрпошта може сміливо працювати не в центрі

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Про збитки від карантину

Значні обсяги міжнародного бізнесу, зокрема, замовлення з Китаю просто зупинилися. 90% посилок Укрпошти перевозилися пасажирськими літаками. Однак з початком карантину у такий спосіб було неможливо їх транспортувати.

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Про велику зарплату

Зараз я отримую 47 тисяч гривень. Зараз наприкінці червня ми сплатимо 250 мільйонів дивідендів. Ніколи Укрпошта не платила стільки дивідендів… Моя зарплата народ дратує. Тому треба дивитись не скільки людина заробляє, а скільки приносить державі. От ви бачили, ми продали на 90 мільйонів майна, а були люди, які приходили до мене і пропонували продавати по-іншому або ж купити ті термінали по-іншому. Тобто, коли ви обіймаєте цю посаду, то ви можете, чесно кажучи, навіть не ходити за цією зарплатою і заробляти в інший спосіб до чого звикли всі люди.

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