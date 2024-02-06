Про це йдеться у заяві Арнульфа Дамерау, опублікованій на офіційній сторінці компанії у фейсбуці.

Дивіться також Нові БпЛА Cosmolot Airlines: у ЗСУ буде дрон за стандартами НАТО

Як зазначив Дамерау, це вже не вперше компанія стикається з тиском. Однак раніше, за його словами, "були лише поодинокі атаки силових структур на бізнес".

"Після кожної попередньої атаки в компанію приходили різноманітні люди з пропозиціями "вирішити" проблеми тиску на бізнес. Але наша відповідь завжди була "НІ". Бо ми працюємо легально, згідно з усіма законодавчими нормами, і не беремо участі в корупційних схемах. Ми працюємо так, як хотів президент і парламент, ухвалюючи закон про азартні ігри: прозорий білий бізнес за міжнародними стандартами аудиту", – наголосив головний інвестор компанії Cosmolot.

"Це не просто тиск – це кримінал"

Однак, продовжив Дамерау, атаки стали масштабнішими, а тиск ще сильнішим.

Нас намагаються зламати пустими та безпідставними звинуваченнями в звʼязках з Росією, створенням репутаційних та операційних проблем для компанії,

– розповів він.

За словами інвестора, також застосовується телефонний тероризм, спам-атаки та залякування партнерів. Так, невідомі масово телефонують партнерам компанії та їх родичам, у хід йдуть пусті звинувачення та погрози.

"Це не просто тиск – це кримінал. Це неприпустимо в правовій державі. Але нас не схилити до жодних корупційних схем і "відкатів". Ми звертатимемось в поліцію і НАБУ, щоб встановити тих, хто за цим стоїть", – наголосив Арнульф Дамерау.

"Це схоже на рейдерську атаку"

Головний інвестор компанії також повідомив, що банки заблокували всі транзакції Cosmolot, посилаючись на розпорядження Державної служби фінансового моніторингу.

Це схоже на рейдерську атаку. Метою цих дій точно не є збільшення надходжень до бюджету і створення в Україні інвестиційного клімату,

– заявив Дамерау.

Інвестор розповів, що у Відні особисто зустрівся з представником нападників.

"Він сказав, що якщо він буде володіти 50% мого бізнесу, то вирішаться всі проблеми. Після цієї зустрічі почалася кампанія з дискредитації та знищення бізнесу Cosmolot. Результат від цього піде на користь тільки російським терористичним окупантам", – сказав Дамерау.

"Будь-яка атака на Cosmolot послаблює українську армію та міжнародний імідж"

Він додав, що Cosmolot – це український бізнес з британськими інвестиціями.

"Онлайн-казино Cosmolot перебуває у власності ТОВ "Спейсикс", частки в статутному капіталі та взагалі весь вплив на компанію належить лише двом особам – засновнику компанії українцю Сергію Потапову та інвестору з Великої Британії – Арнульфу Дамерау, що можна перевірити в ЄДР. Компанія є ліцензованим легальним бізнесом, великим платником податків в Україні, створює робочі місця та постійно допомагає фронту", – йдеться у заяві.

Дамерау нагадав, що тільки у 2023 році податки від компанії склали 2,6 мільярда гривень, а загальна допомога фронту наразі сягає понад 130 мільйонів гривень.

"Будь-яка атака на Cosmolot послаблює українську армію, державний бюджет, бізнес та міжнародний імідж", – наголосив головний інвестор компанії.