Принциповою позицією державної компанії "Центренерго" є купівля вугілля газової групи лише вітчизняного видобутку. Проте питання ціноутворення на електроенергію та функціонування вугільної галузі має бути вирішено на державному рівні для збалансування інтересів усіх учасників ринку.

Таку позицію висловив в.о. директора "Центренерго" Олександр Корчинський в авторському матеріалі для "НВ Бізнес".

"Центренерго постійно має балансувати між фінансовими та соціальними викликами. З одного боку, собівартість видобутку вугілля висока, і його використання підвищує витрати підприємства, у порівнянні з роботою на газі. Та з іншої сторони, життя декількох тисяч працівників вугільних шахт та їх сімей залежать від постачання вугілля на теплові електростанції.

Центренерго купує та продовжить купувати вугілля газової групи виключно на українських шахтах – це принципове і незмінне рішення, що відповідає інтересам держави. Ми єдині підтримуємо економіку українських шахт, і натомість вимагаємо справедливого ціноутворення на вугілля. Це наша позиція.

Водночас питання про те, що у довгостроковій перспективі робити із вугільної промисловістю та цінами на електроенергію – глобальне, і потребує комплексного рішення. Відповідь на нього не можна знайти в офісі енергогенеруючої компанії. Це площина рішень, що приймаються у високих державних кабінетах", – заявляє Корчинський.

Зазначається, що з 10 липня 2020 року вступив у дію оперативний контракт між ПАТ "Центренерго" та компанією ДТЕК на постачання 300 тисяч тонн вугілля. Укладання такого договору стало кроком, що дозволив покращити ситуацію у вугільній галузі України та відновити роботу декількох шахт. Строк дії контракту складає два місяці, після чого він буде переглянутий у разі невідповідності інтересам "Центренерго" та держави.

Водночас "Центренерго" виступає проти використання формули "Роттердам+" при визначенні ціни вугілля. Коефіцієнт "плюс" має враховувати реальні транспортні витрати від української шахти до української ТЕС, а мати в собі віртуальний фрахт із Нідерландів, вважають у "Центренерго".

Нагадаємо, до складу "Центренерго" входять Трипільська, Вуглегірська та Зміївська ТЕС. Компанія знаходиться у переліку об'єктів великої приватизації.