Принципиальной позицией государственной компании "Центрэнерго" является покупка угля газовой группы только отечественной добычи. Однако вопрос ценообразования на электроэнергию и функционирования угольной отрасли должен быть решен на государственном уровне для сбалансирования интересов всех участников рынка.

Такую позицию выразил и.о. директора "Центрэнерго" Александр Корчинский в авторском материале для "НВ Бизнес".

""Центрэнерго" постоянно должно балансировать между финансовыми и социальными вызовами. С одной стороны, себестоимость добычи угля высокая, и его использование повышает расходы предприятия, по сравнению с работой на газе. Но с другой стороны, жизнь нескольких тысяч работников угольных шахт и их семей зависят от поставки угля на тепловые электростанции.

"Центрэнерго" покупает и продолжит закупать уголь газовой группы исключительно на украинских шахтах – это принципиальное и неизменное решение, отвечающее интересам государства. Мы едины поддерживаем экономику украинских шахт, но требуем справедливого ценообразования на уголь. Это наша позиция.

В то же время вопрос о том, что в долгосрочной перспективе делать с угольной промышленностью и ценами на электроэнергию – глобальный, и требует комплексного решения. Ответ на него нельзя найти в офисе энергогенерирующей компании. Это плоскость решений, принимаемых в высоких государственных кабинетах", – заявляет Корчинский.

Отмечается, что с 10 июля 2020 года вступил в действие оперативный контракт между ПАО "Центрэнерго" и компанией ДТЭК на поставку 300 тысяч тонн угля. Заключение такого договора стало шагом, который позволил улучшить ситуацию в угольной отрасли Украины и восстановить работу нескольких шахт. Срок действия контракта составляет два месяца, после чего он будет пересмотрен в случае несоответствия интересам "Центрэнерго" и государства.

В то же время "Центрэнерго" выступает против использования формулы "Роттердам +" при определении цены угля. Коэффициент "плюс" должен учитывать реальные транспортные расходы от украинской шахты к украинской ТЭС, а не иметь в себе виртуальный фрахт из Нидерландов, считают в "Центрэнерго".

Напомним, в состав "Центрэнерго" входят Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС. Компания находится в перечне объектов большой приватизации.