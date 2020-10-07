Голова правління "Нафтогазу" переконаний, що ціни на блакитне паливо в Україні знизяться. За словами Андрія Коболєва, станеться це взимку 2020 року.

Такі висновки зробили працівники "Нафтогазу", які аналізують статистику та складають прогнози. Про це повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв під час Ukrainian Energy Day, передає 24 канал.

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Коболєв пояснив, що ціна на газ може знизитися, адже у газосховищах перебуває рекордний обсяг газу – 28 мільярдів кубометрів. Він додав, що "незвичайність рекорду" в тому, що більша частина газу належить приватним гравцям.

Якщо весь цей обсяг попрямує до українських, а також європейських споживачів, то велика ймовірність, що побачимо цінові зрушення, і ціни для українських споживачів будуть нижчим, ніж на європейських ринках,

– сказав Коболєв.

Водночас він зазначив, що компанії закачали таку кількість газу, щоб убезпечити проходження опалювального сезону, а також щоб заробити додаткові кошти на різниці між літніми та зимовими цінами. Однак, за словами Коболєва, зниження цін на газ матиме негативний вплив на українські газовидобувні компанії.

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