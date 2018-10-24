Ціни на газ зросли: чому "Нафтогазу" не дають нових дозволів на освоєння родовищ

З 1 листопада українців чекають нові ціни на тепло і гарячу воду. Цього вимагало продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. На скільки саме подорожчає газ для населення України, вирішуватиме влада на місцях і Нацкомісія з тарифів.

Тепло нарешті прийшло в оселі українців. Проте, перш ніж починати радіти, люди підраховують, скільки ж їм доведеться викласти за теплі батареї цього року, адже уряд пішов на поступки МВФ, збільшивши ціну блакитного палива на чверть.

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В Україні зросли ціни на тепло і гарячу воду: попри власні обіцянки тиждень тому уряд таки підвищив ціну на газ для населення.

Ми ухвалили компромісне рішення: з 1 листопада відбудеться підвищення ціни на газ на 23%. Це – вимушене рішення,

– розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Підвищення ціни на газ було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом – пояснює прем'єр. Без дешевих кредитів від МВФ Україні світив дефолт.

Якщо зараз ціна за тисячу кубометрів газу – 6950 гривень, то з 1 листопада людям доведеться сплачувати 8550 гривень. На скільки подорожчають тепло і гаряча вода для населення, вирішуватиме місцева влада та Нацкомісія з тарифів.

Практично 80% від ціни на теплову енергію – це вартість газу, тобто буде збільшено вартість теплової енергії.

– пояснив голова КМДА Петро Пантелеєв.

Єдиний плюс – платіжки з новими сумами українці отримають наприкінці грудня, або ж навіть у січні, оскільки комунальники не встигнуть перерахувати нову вартість тепла раніше, ніж за два місяці. У Нафтогазі кажуть, що підвищувати ціни на газ треба було давно, бо вони необґрунтовано занижені.

Ціна на газ для населення України суттєво нижча від європейської. Існують ринкові процеси, що відбуваються на ринку газу в Європі. Оскільки газ ми імпортуємо саме звідти, ці процеси є для нас еталоном ринкової ціни,

– зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

Парадокс, але Україна має достатньо свого газу і може цілком не залежати від чужого. За рік ми споживаємо 30 мільярдів газу, а видобуваємо – 20. Перекрити цю нестачу насправді дуже легко. Все, що потрібно зробити – дістати блакитне паливо з надр землі, – кажуть у Нафтогазі.

Україна має другі в Європі резерви природнього газу після Норвегії. У нас є величезні запаси, які ми можемо використовувати, щоб уникнути імпорту. Тоді газ стане дешевшим для українців,

– пояснила речниця НАК Нафтогаз України Олена Осмоловська.

Проте місцева влада не поспішає видавати дозволи на освоєння родовищ. Скажімо, на Полтавщині, яка може похвалитися великими покладами газу, перевагу надають дрібним фірмам – одноденкам, – скаржаться у Нафтогазі. "Вже другий рік ми не отримуємо жодного дозволу в Полтавській області", – додала Олена Осмоловська. Винна корупція, кажуть експерти.

Річ у тім, що облради не дають дозволу на видобуток газу, або, якщо й дають, то дуже вибірково. Причини суто корупційні: хто заплатив, той отримає, хто не заплатив – не отримає. Держгеонадра не видає ліцензії,

– пояснює експерт з питань енергетики Андрій Герус.

Якщо не подолати корупцію, ми будемо залежні від імпортного газу ще довго. До 2020 року уряд запланував збільшити видобуток газу на 30%, проте експерти сумніваються, що це вдасться. Адже за останні чотири роки Нафтогаз спромігся збільшити видобуток лише на 3%.

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Тим часом експерти пророкують подальше підвищення ціни на газ. Чергове, ймовірно, чекає на українців вже цієї весни. До того ж, тарифи підвищують і без втручання уряду. Нацкомісія з тарифів промоніторила ціни на тепло в українських містах і з'ясувала: протягом останніх двох років місцева влада безпідставно неодноразово їх підвищувала.