У Берліні зі старого аеропорту хочуть зробити головний бордель міста

Зі старого еропорту "Берлін – Темпельгоф", який розташований на окраїні німецької столиці, хочуть зробити центр міської проституції. З такою пропозицією виступив Штефан фон Дассель, мер берлінського округу Mitte.

А все для того, аби перенести секс-послуги з Курфюрстенштрассе – центральної вулиці міста, повідомляє CNN.

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Саме вона важається основним осередком проживання секс-працівниць в Берліні, чимось нагадуючи квартал "червоних ліхтарів" в Амстердамі.

Чиновник пропонує побудувати в старому аеропорту комплекс, який матиме невеликі криті бокси, де клієнти зможуть отримувати задоволення просто в своїх автомобілях.



Штефан фон Дассель

Зазначимо, що з 2015 року будівля аеровокзалу та ангари використовуються як тимчасовий центр прийому та розміщення біженців, він – найбільший в Німеччині.



Аеропорт функціонував з 1920 по 2008 роки

Вперше так звані бокси для сексу з'явилися в голландському Утрехті у середині 1980 років, після чого вони почали відкриватися і в інших європейських містах.

Подібний комплекс відкрили у німецькому місті Кельні в 2001 році, а згодом в Ессені та Бонні. Вони відрізняються високими заходами безпеки, зокрема на території розміщені камери спостереження, а в кожному боксі – тривожні кнопки.