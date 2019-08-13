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      У Берліні зі старого аеропорту хочуть зробити головний бордель міста

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / cnews.fr

      Зі старого еропорту "Берлін – Темпельгоф", який розташований на окраїні німецької столиці, хочуть зробити центр міської проституції. З такою пропозицією виступив Штефан фон Дассель, мер берлінського округу Mitte.

      А все для того, аби перенести секс-послуги з Курфюрстенштрассе – центральної вулиці міста, повідомляє CNN.

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      Саме вона важається основним осередком проживання секс-працівниць в Берліні, чимось нагадуючи квартал "червоних ліхтарів" в Амстердамі.

      Чиновник пропонує побудувати в старому аеропорту комплекс, який матиме невеликі криті бокси, де клієнти зможуть отримувати задоволення просто в своїх автомобілях.  

      Штефан фон Дассель
      Штефан фон Дассель

      Зазначимо, що з 2015 року будівля аеровокзалу та ангари використовуються як тимчасовий центр прийому та розміщення біженців, він – найбільший в Німеччині.


      Аеропорт функціонував з 1920 по 2008 роки

      Вперше так звані бокси для сексу з'явилися в голландському Утрехті у середині 1980 років, після чого вони почали відкриватися і в інших європейських містах. 

      Подібний комплекс відкрили у німецькому місті Кельні в 2001 році, а згодом в Ессені та Бонні. Вони відрізняються високими заходами безпеки, зокрема на території розміщені камери спостереження, а в кожному боксі – тривожні кнопки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Еротика Секс
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