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      Зробити Лас-Вегас: як Зеленський ставиться до легалізації зброї, марихуани та проституції

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      Зеленський не проти створити український Лас-Вегас
      Зеленський не проти створити український Лас-Вегас / 24 канал

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський виступає проти легалізації вогнепальної зброї, але – за легалізацію медичної марихуани. А загалом політик зробив би "для цього всього Лас-Вегас" – так відповів Зеленський на запитання про легалізацію проституції.

      "Я проти легалізації зброї. Не можна на це відповісти коротко, поясню чому. Легалізація зброї сьогодні в Україні – в країні, де йде війна – це неправильно", – сказав Зеленський в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

      Читайте також: Шанс на повноцінне життя: коли в Україні дозволять використання медичної марихуани

      При цьому він схвально ставиться до ідеї легалізувати в Україні медичну марихуану.

      "Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається. Я, до речі, консультувався з цього приводу з Євгеном Олеговичем Комаровським", – сказав кандидат у президенти.

      На запитання про легалізацію проституції Зеленський відповів: "В принципі потрібне окреме місто, де це все можна".

      Секс за гроші? Чесно кажучи, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки би платили. Дати можливість якомусь місту, якійсь території і там все це відкрити,
      – сказав кандидат на посаду глави держави.

      Він додав, що туди ж переніс би весь гральний бізнес: "Будь ласка, там тусіть. Це ж не буде закрита територія. Можна цим самим підняти якесь місто, в яке ніхто не приїжджає і там – будь ласка".

      марихуана легалізація світ Україна Зеленський

      другий тур вибори президента України рейтинги Зеленський Порошенко

      на які ще важливі питання відповів в інтерв'ю володимир зеленський:
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Наркотики Зброя
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