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У Чернігові 7-річний хлопчик підпалив квартиру, бо грався сірниками

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У Чернігові 7-річний хлопчик підпалив квартиру, бо грався сірниками
У Чернігові 7-річний хлопчик підпалив квартиру, бо грався сірниками / фото прес-служби ДСНС

Пожежа сталася 19 березня у Чернігові на вулиці Доценка, 4 у п'ятиповерховому будинку. Сусіди відчули запах диму й викликали вогнеборців, а також повідомили, що в помешканні може перебувати дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"Рятувальники в апаратах захисту органів дихання та зору піднялись у щільно заповнену небезпечним димом оселю, що на четвертому поверсі будинку та провели розвідку. На щастя, 7-річний онук господарки помешкання не постраждав. Дитина встигла вчасно вибігти з квартири", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники розповідають, що причиною виникнення пожежі стали дитячі пустощі з вогнем. Хлопчик, який залишився без належної уваги дорослих, грався на ліжку сірниками.

В результаті пожежі, вогнем пошкоджено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку.

Теги: Новини України Новини Чернігова ДСНС Пожежа Діти
Джерело: 24 Канал
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