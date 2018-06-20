04:26
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
  • неділя
    19°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Держдепі дали владі України важливу вказівку щодо Антикорупційного суду

398 Читать новость на русском
Держдеп
Держдеп

У Державному департаменті США нагадали владі у Києві про необхідність додаткових кроків, які сприятимуть підвищенню ефективності боротьби з корупцією.

Про це мовиться у заяві Держдепу, повідомляє "Укрінформ".

У Вашингтоні відзначили, що США високо оцінюють затвердження в Україні закону про створення незалежного Антикорупційного суду.

Читайте також: МВФ відреагував на ухвалення закону про Антикорупційний суд

"Україна зробила важливий крок у напрямку досягнення європейського майбутнього, якого вимагали люди під час Революції Гідності", – додали у Держдепі.

Також у Вашингтоні привітали заяву директора МВФ Крістін Лагард з цього приводу.

"Лагард і Порошенко погодилися, що Верховна Рада має швидко внести поправки до закону, щоби цей суд міг слухати всі справи, які підпадають під його юрисдикцію, в тому числі поточні корупційні справи, а також прийняти додаткове законодавство для офіційного початку роботи суду", – мовиться у заяві.

Нагадаємо, 19 червня депутатам Верховної Ради тричі не вдалося проголосувати за закон про запуск Антикорупційного суду, який раніше на розгляд парламенту вніс Президент України Петро Порошенко. 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. 19 червня український гарант вніс на розгляд парламенту вже технічний документ –законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Теги: Новини України Новини політики Новини США Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 848
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 303
Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
20 червня, 22:00 Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
2060
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
20 червня, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 2359
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
20 червня, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 679
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук