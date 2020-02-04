У Дніпрі чоловік викрадав дітей для зйомок у порно

У Дніпрі пенсіонер викрадав дітей і знімав з ними порно. За кілька років його жертвами стали 17 неповнолітніх. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

60-річний чоловік підшукував дітей, яких вивозив у безлюдні місця, повідомляє поліція Дніпровської області.

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Зловмисник змушував дітей до розпусти і фотографував їх. Також він відбирав у неповнолітніх цінні речі.

Під час чергового нападу на дитину злочинця затримали. Під час обшуку його дому, правоохоронці знайшли флешки із дитячою порнографією.



Місце обшуку / Фото: Нацполіція

Затриманому загрожує до 12 років ув’язнення.