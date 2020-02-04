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      У Дніпрі чоловік викрадав дітей для зйомок у порно

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      Дніпрянин викрадав дітей і знімав їх у порно / golos.ua

      У Дніпрі пенсіонер викрадав дітей і знімав з ними порно. За кілька років його жертвами стали 17 неповнолітніх. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

      60-річний чоловік підшукував дітей, яких вивозив у безлюдні місця, повідомляє поліція Дніпровської області.

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      Зловмисник змушував дітей до розпусти і фотографував їх. Також він відбирав у неповнолітніх цінні речі.

      Під час чергового нападу на дитину злочинця затримали. Під час обшуку його дому, правоохоронці знайшли флешки із дитячою порнографією.

      Місце обшуку
      Місце обшуку / Фото: Нацполіція

      Затриманому загрожує до 12 років ув’язнення.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Згвалтування Новини Дніпра Кримінал
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