У Франції школярам заборонять користуватися мобільними у школі
Міністерство освіти Франції вирішило з наступного навчального року заборонити учням молодших та середніх класів користуватися мобільними телефонами у школі.
Про це повідомив міністр освіти Жан-Мішель Бланкер, передає "Укрінформ".
"Мобільні телефони можуть використовуватися з педагогічною метою і у разі виникнення надзвичайних ситуацій, тому потрібно, щоб вони були в певному сенсі під замком", – прокоментував міністр.
Міністерство також розглядає варіант встановлення в освітніх закладах спеціальних боксів для зберігання телефонів, аби не обмежувати доступ до мобільних пристроїв повністю.
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За словами Бланкера, окремі школи у Франції уже практикують обмеження або заборону використання учнями мобільних у школі.
Таке рішення зазнало критики з боку профспілок. Там вважають, що це ускладнить роботу працівників шкіл, яким доведеться стежити, де знаходяться телефони учнів. Також невдоволення висловили і деякі батьки, які хочуть залишатись на зв'язку зі своєю дитиною.
Як пише The Times, Жан-Мішель Бланкер сподівається, що нововведення поверне дітей на спортивні майданчики.
Не рідко на дитячому майданчику ми бачимо дітей не за грою в футбол, а за переглядання інформації у своїх смартфонах. З освітньої та педагогічної точки зору – це проблема,
– вказав міністр.
Поки що учням початкових та середніх класів можна брати мобільні телефони з собою в школу, але не дозволяється користуватися ними під час уроків.
До слова, заборона користування мобільними у школах була однією з передвиборчих обіцянок президента Франції Еммануеля Макрона.