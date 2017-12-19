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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

У Франції школярам заборонять користуватися мобільними у школі

14:10, сьогодні 338 Читать новость на русском
У французьких школах учням заборонять користуватися мобільними
У французьких школах учням заборонять користуватися мобільними / uk.etcetera.media

Міністерство освіти Франції вирішило з наступного навчального року заборонити учням молодших та середніх класів користуватися мобільними телефонами у школі.

Про це повідомив міністр освіти Жан-Мішель Бланкер, передає "Укрінформ".

"Мобільні телефони можуть використовуватися з педагогічною метою і у разі виникнення надзвичайних ситуацій, тому потрібно, щоб вони були в певному сенсі під замком", – прокоментував міністр.

Міністерство також розглядає варіант встановлення в освітніх закладах спеціальних боксів для зберігання телефонів, аби не обмежувати доступ до мобільних пристроїв повністю.

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За словами Бланкера, окремі школи у Франції уже практикують обмеження або заборону використання учнями мобільних у школі.

Таке рішення зазнало критики з боку профспілок. Там вважають, що це ускладнить роботу працівників шкіл, яким доведеться стежити, де знаходяться телефони учнів. Також невдоволення висловили і деякі батьки, які хочуть залишатись на зв'язку зі своєю дитиною.

Як пише The Times, Жан-Мішель Бланкер сподівається, що нововведення поверне дітей на спортивні майданчики.

Не рідко на дитячому майданчику ми бачимо дітей не за грою в футбол, а за переглядання інформації у своїх смартфонах. З освітньої та педагогічної точки зору – це проблема,
– вказав міністр.

Поки що учням початкових та середніх класів можна брати мобільні телефони з собою в школу, але не дозволяється користуватися ними під час уроків.

До слова, заборона користування мобільними у школах була однією з передвиборчих обіцянок президента Франції Еммануеля Макрона.

Теги: Діти Освіта Франція смартфон
Джерело: 24 Канал
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