У Франції школярам заборонять користуватися мобільними у школі

Міністерство освіти Франції вирішило з наступного навчального року заборонити учням молодших та середніх класів користуватися мобільними телефонами у школі.

Про це повідомив міністр освіти Жан-Мішель Бланкер, передає "Укрінформ".

"Мобільні телефони можуть використовуватися з педагогічною метою і у разі виникнення надзвичайних ситуацій, тому потрібно, щоб вони були в певному сенсі під замком", – прокоментував міністр.

Міністерство також розглядає варіант встановлення в освітніх закладах спеціальних боксів для зберігання телефонів, аби не обмежувати доступ до мобільних пристроїв повністю.

Читайте також: У Франції рукопис "120 днів Содому" визнали національним надбанням

За словами Бланкера, окремі школи у Франції уже практикують обмеження або заборону використання учнями мобільних у школі.

Таке рішення зазнало критики з боку профспілок. Там вважають, що це ускладнить роботу працівників шкіл, яким доведеться стежити, де знаходяться телефони учнів. Також невдоволення висловили і деякі батьки, які хочуть залишатись на зв'язку зі своєю дитиною.

Як пише The Times, Жан-Мішель Бланкер сподівається, що нововведення поверне дітей на спортивні майданчики.

Не рідко на дитячому майданчику ми бачимо дітей не за грою в футбол, а за переглядання інформації у своїх смартфонах. З освітньої та педагогічної точки зору – це проблема,

– вказав міністр.