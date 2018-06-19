У ГПУ розповіли деталі самогубства резервіста на Чернігівщині

Тіло військового-резервіста, який вчинив самогубство на території однієї з військових частин, дислокованих неподалік смт. Гончарівське, Чернігівської області, виявили в недобудованій будівлі, що розташовується у наметовому містечку. Для повішення він використав поясний ремінь.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

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Військовозобов'язаний-резервіст був 1976 року народження та мав звання молодший сержант.

Встановлено, що напередодні, 18.06.2018, потерпілий був призваним до цієї військової частини на навчальні збори. В ході здійснення першочергових слідчих (розшукових) дій, огляду місця події та тіла, проведеного за участі судово-медичного експерта, ознак тілесних ушкоджень у потерпілого, слідів боротьби, та інсценування самогубства не виявлено,

– зазначили у прокуратурі.

За цим фактом військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "самогубство".

Наразі проводяться допити очевидців події, перевіряється версія самогубства військовозобов’язаного. Також до суду направлено клопотання про призначення судово-медичної експертизи.