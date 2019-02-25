У Києві 15-річний хлопець викинувся з вікна: відео

Нещасний випадок стався у спальному районі Києва, на вулиці Салютній. Наразі причини інциденту невідомі.

Хлопець помер у кареті швидкої. На місці події працює патрульна поліція, слідчо-експертна група, що встановлює причину ймовірного самогубства. Юнак вистрибнув із вікна на сходовій клітці 6 поверху, про це повідомляє спільнота Інформатор на своїй сторінці у Facebook.

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На Салютной 15-летний парень выпрыгнул из окна 6 этажа Опубліковано Информатор Киев Понеділок, 25 лютого 2019 р.



Вулиця Салютна на карті Києва: