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      У Колумбії знесли будинок "кокаїнового короля" Ескобара: фото і відео видовища

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      У Колумбії знесли будинок Пабло Ескобара
      У Колумбії знесли будинок Пабло Ескобара / фото із соцмереж

      У Колумбії знесли 8-поверховий будинок наркоторговця Пабло Ескобара. Людям, які хотіли на власні очі побачити, як зрівняють із землею домівку жорстокого "кокаїнового короля" навіть виносили стільці для зручності.

      Мовиться про будівлю під назвою "Монако". Окрім 8 поверхів, помешкання покійного наркоторговця мало 34 паркувальних місця, 12 квартир, 2 басейни і корт, передає Sky.

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      Для вибуху використали 180 детонаторів. Із будівель, розташованих поблизу місця знесення будинку, евакуювали близько 1500 осіб.

      На місці знесеної будівлі, яка була розташована у колумбійському місті Медельїн, збираються побудувати парк. У ньому місцева влада хоче облаштувати меморіал в пам’ять жертв, яких вбило оточення Ескобара. Розкішний будинок "кокаїнового короля" до останнього часу нагадував про його недобру славу. 

      Родичам жертв та просто охочим подивитись на знесення будинку навіть винесли для зручності стільці.

      У мене стріляв охоронець дружини Ескобара, ні за що, отам, на розі. Поблизу цього будинку оточення Ескобара вбило мого брата,
      – розповів зі сльозами один із очевидців знесення.


      Момент вибуху// фото – BBC

      Зазначимо, що самого злочинця вбили понад 25 років, у 1993 році. Після його смерті будівля поступово прийшла у занепад.

      Дивіться відео знесення будинку Пабло Ескобара: 

      Хто такий Пабло Ескобар? Колумбійський наркобарон і терорист. Він увійшов у історію як один із найбільш зухвалих злочинців 20 століття. Йому належали дорогі яхти, маєтки і вілли, а у 1989 році журнал Forbes оцінював його статки у 9 мільярдів доларів.

      В результаті численних терактів "кокаїновий король" і його банда вбили понад 1000 осіб: близько 400 поліцейських, кілька десятків суддів, політиків і мирних громадян.

      Попри свою жорстокість Ескобар здобув славу "Робін Гуда" серед бідняків Колумбії. Щоб заручитись підтримкою народу, він допомагав безхатченкам і бідним людям: будував лікарні, церкви, стадіони, школи та притулки для безпомічних.

      Ескобара вбили під час спецоперації поліції. Снайпер поцілив у наркобарона на даху його приміського будинку 2 грудня 1993 року.

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      Теги: Історія Наркотики Колумбія
      Джерело: 24 Канал
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