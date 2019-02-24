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      В Колумбии снесли дом "кокаинового короля" Эскобара: фото и видео зрелища

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      В Колумбии снесли дом Пабло Эскобара
      В Колумбии снесли дом Пабло Эскобара / фото из соцсетей

      В Колумбии снесли 8-этажный дом наркоторговца Пабло Эскобара. Людям, которые хотели воочию увидеть, как сравняют с землей дом жестокого "кокаинового короля" даже выносили стулья для удобства.

      Речь идет о здании под названием "Монако". Кроме 8 этажей, помещение покойного наркоторговца имело 34 парковочных места, 12 квартир, 2 бассейна и корт, передает Sky.

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      Для взрыва использовали 180 детонаторов. Из зданий, расположенных вблизи места сноса дома, эвакуировали около 1500 человек.

      На месте снесенного здания, которое было расположено в колумбийском городе Медельин, собираются построить парк. В нем местные власти хотят обустроить мемориал в память жертв, которых убило окружение Эскобара. Роскошный дом "кокаинового короля" до последнего времени напоминал о его недоброй славе.

      Родственникам жертв и просто желающим посмотреть на снос дома даже вынесли для удобства стулья.

      В меня стрелял охранник жены Эскобара, ни за что, там, на углу. Вблизи этого дома окружение Эскобара убило моего брата,
      – рассказал со слезами один из очевидцев сноса.


      Момент взрыва// фото – BBC

      Отметим, что самого преступника убили более 25 лет, в 1993 году. После его смерти здание постепенно пришло в упадок.

      Смотрите видео сноса дома Пабло Эскобара:

      Кто такой Пабло Эскобар? Колумбийский наркобарон и террорист. Он вошел в историю как один из самых дерзких преступников 20 века. Ему принадлежали дорогие яхты, особняки и виллы, а в 1989 году журнал Forbes оценивал его состояние в 9 миллиардов долларов.

      В результате многочисленных терактов "кокаиновый король" и его банда убили более 1000 человек: около 400 полицейских, несколько десятков судей, политиков и мирных граждан.

      Несмотря на свою жестокость Эскобар получил славу "Робин Гуда" среди бедняков Колумбии. Чтобы заручиться поддержкой народа, он помогал бездомным и бедным людям: строил больницы, церкви, стадионы, школы и приюты для беспомощных.

      Эскобара убили во время спецоперации полиции. Снайпер попал в наркобарона на крыше его пригородного дома 2 декабря 1993 года.

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      Теги: История Колумбия Наркотики
      Источник: 24 Канал
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