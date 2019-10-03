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      У криниці знайшли мертвими матір та її 7-річну доньку

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      Під підозрою 20-річний син загиблої, який зник
      Під підозрою 20-річний син загиблої, який зник / news.tut.by

      Страшну знахідку виявивили у Кіцмані, що на Буковині. Там знайшли 40-річну жінку та її дитину мертвими прямо у своєму господарстві.

      Молода 40-річна жінка та її донька були вбиті та викинуті у криницю. Як повідомляє поліція Чернівецької області, на їхніх тілах виявили ознаки насильницької смерті.

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      Жертв знайшли сьогодні, близько 16 години. Брат загиблої повідомив, що давно не бачив свого 20-річного племінника. Хлопець жив окремо від матері та своєї молодшої сестри. До будинку приїхали патрульні та виявили у криниці жахливу знахідку.

      Наразі хлопця розшукують поліцейські.

       

      blog_ava
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      Теги: Діти і неповнолітні Вбивство Новини Чернівців Кримінал
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