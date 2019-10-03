В колодце нашли мертвыми мать и ее 7-летнюю дочь

Страшную находку обнаружил мужчина в Кицмане, что на Буковине. Он нашел свою сестру и ее ребенка мертвыми прямо в своем хозяйстве.

Молодая 40-летняя женщина и ее дочь были убиты и выброшены в колодец. Как сообщает полиция Черновицкой области, на их телах обнаружили признаки насильственной смерти.

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Жертв нашли сегодня, около 16 часов. Брат погибшей также сообщил, что исчез его 20-летний племянник. Парень жил отдельно от матери и своей младшей сестры. Сейчас в его квартиру выехали полицейские.

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