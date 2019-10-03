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      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
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      В колодце нашли мертвыми мать и ее 7-летнюю дочь

      1 Читати новину українською
      Мертвую сестру и племянницу нашел мужчина в Черновицкой области
      Мертвую сестру и племянницу нашел мужчина в Черновицкой области / news.tut.by

      Страшную находку обнаружил мужчина в Кицмане, что на Буковине. Он нашел свою сестру и ее ребенка мертвыми прямо в своем хозяйстве.

      Молодая 40-летняя женщина и ее дочь были убиты и выброшены в колодец. Как сообщает полиция Черновицкой области, на их телах обнаружили признаки насильственной смерти.

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      Жертв нашли сегодня, около 16 часов. Брат погибшей также сообщил, что исчез его 20-летний племянник. Парень жил отдельно от матери и своей младшей сестры. Сейчас в его квартиру выехали полицейские.

      Дополнительной информации пока нет.

      blog_ava
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      Теги: Криминал
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