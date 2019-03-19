У Маріуполі чоловік два роки "тероризував" поліцейських порноспамом: фото
У Маріуполі чоловік тероризував поліцейських тим, що протягом кількох місяців надсилав їм на телефони та поширював на їх сторінках у соцмережах порнографію. Чоловіка вдалося затримати аж тепер, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Свій вчинок він пояснив тим, що хотів здійснити моральний тиск на правоохоронців, бо має негативне ставлення до них.
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Від дій чоловіка потерпали понад десяток поліцейських. Вони написали відповідні заяви до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
Маріуполець відправляв поліцейським порно, бо недолюблює їх
Спільно з працівниками кіберполіції оперативники департаменту провели низку розшукових заходів та зібрали достатньо доказів причетності до зазначеного злочину 36-річного мешканця Маріуполя.
Після обшуків у його квартирі вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Вже під час затримання маріуполець зізнався: порнографічну продукцію надсилав поліцейським від 2016 року.
Чоловіку за таке самовираження і поширення порнографії загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі
Наразі чоловіку готують підозру та подання про обрання запобіжного заходу. За фактом інцидентів правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів". За скоєне йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.