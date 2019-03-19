В Мариуполе мужчина два года "терроризировал" полицейских порноспамом: фото

В Мариуполе мужчина терроризировал полицейских тем, что в течение нескольких месяцев посылал им на телефоны и распространял на их страницах в соцсетях порнографию. Мужчину удалось задержать только сейчас, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Свой поступок он объяснил тем, что хотел осуществить моральное давление на правоохранителей, потому что отрицательно относится к ним.

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От действий мужчины пострадали более десятка полицейских. Они написали соответствующие заявления в Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Мариуполец отправлял полицейским порно, потому что недолюливает их

Совместно с работниками киберполиции оперативники департамента провели ряд розыскных мероприятий и собрали достаточно доказательств причастности к указанному преступлению 36-летнего жителя Мариуполя.

После обысков в его квартире изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Уже при задержании мариуполец признался: порнографическую продукцию присылал полицейским с 2016 года.

Мужчине за такое самовыражение и распространение порнографии грозит от 3 до 7 лет лишения свободы

На данный момент мужчине готовят подозрение и представление об избрании меры пресечения. По факту инцидентов правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.