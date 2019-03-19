19:40
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, 18 марта
      Вести. UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      В Мариуполе мужчина два года "терроризировал" полицейских порноспамом: фото

      111 Читати новину українською
      В Мариуполе мужчина два года терроризировал полицейских: посылал им порно
      В Мариуполе мужчина два года терроризировал полицейских: посылал им порно / Пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции

      В Мариуполе мужчина терроризировал полицейских тем, что в течение нескольких месяцев посылал им на телефоны и распространял на их страницах в соцсетях порнографию. Мужчину удалось задержать только сейчас, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

      Свой поступок он объяснил тем, что хотел осуществить моральное давление на правоохранителей, потому что отрицательно относится к ним.

      Читайте также: В Сумах водитель маршрутки курил "травку" при перевозке пассажиров: видео

      От действий мужчины пострадали более десятка полицейских. Они написали соответствующие заявления в Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

      поліція порно поліцейськіМариуполец отправлял полицейским порно, потому что недолюливает их

      Совместно с работниками киберполиции оперативники департамента провели ряд розыскных мероприятий и собрали достаточно доказательств причастности к указанному преступлению 36-летнего жителя Мариуполя.

      После обысков в его квартире изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Уже при задержании мариуполец признался: порнографическую продукцию присылал полицейским с 2016 года.

      поліція обшуки порно правоохоронціМужчине за такое самовыражение и распространение порнографии грозит от 3 до 7 лет лишения свободы

      На данный момент мужчине готовят подозрение и представление об избрании меры пресечения. По факту инцидентов правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

      blog_ava
      Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку
      сегодня
      4123
      Теги: Новости Украины Полиция Порно Криминальные новости Новости Мариуполя
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Оновлення Верховного суду під загрозою: кожен четвертий недоброчесний може стати суддею
      сегодня , 19:00 Оновлення Верховного суду під загрозою: кожен четвертий недоброчесний може стати суддею
      Роман Маселко 19
      Розвідка "без голови": чому Порошенко звільнив головного розвідника України, і хто його замінить
      сегодня , 18:59 Розвідка "без голови": чому Порошенко звільнив головного розвідника України, і хто його замінить
      Наталя Ромашова 574
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      сегодня , 19:25 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      234
      Що загрожує вкладникам і кредиторам збанкрутілих банків України
      сегодня , 18:00 Що загрожує вкладникам і кредиторам збанкрутілих банків України
      Тетяна Мартинюк 77
      Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      сегодня , 17:14 Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      Ольга Черненко 382
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Однопартийцы Меркель выступают за передачу оборонительного оружия Украине, – FAZ
       14 августа 2016 , 21:51 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Европейский клуб хочет избавиться от украинца, который феерил в прошлом сезоне, а теперь имеет проблемы с дисциплиной
       28 ноября 2018 , 16:55
      Воспитанник Реала вылетел в Киев, чтобы завершить трансфер в Динамо
       15 января , 15:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук