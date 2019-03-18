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      В Сумах водитель маршрутки курил "травку" во время перевозки пассажиров: видео

      49 Читати новину українською
      Водитель сумской маршрутки
      Водитель сумской маршрутки / Скриншот из видео

      Посреди дня в Сумах водитель маршрутки перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Мужчина прямо в салоне употреблял наркотики, и даже более того, – перевозил с собой сверток, вероятнее всего, с каннабисом и необходимое для его употребления оборудование.

      О том, что водитель общественного транспорта употреблял наркотики прямо в салоне автобуса, правоохранителям сообщила неравнодушная пассажирка. Патрульные Сум передали информацию всем экипажам. Через некоторое время похожий по приметам автомобиль остановили на улице Вячеслава Чорновола.

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      За рулем находился 35-летний водитель, а в салоне – около 10 пассажиров.

      Во время общения с водителем правоохранители заметили у него признаки наркотического опьянения, и предложили пройти осмотр в медучреждении.

      Едва услышав эти слова, граждан на несколько секунд даже потерял сознание, однако сообщил, что в медицинской помощи не нуждается,
      – рассказал инспектор полиции Сум Филипп Ворона.

      Действительно, на кадрах, отснятых правоохранителями, видно, что водителю в какой-то момент становится плохо. Полицейские провели беседу с мужчиной и узнали, что он употребляет наркотики около полугода. На вопрос, не боится ли он перевозить пассажиров в таком состоянии, мужчина ответил: "Я же не колю себе в вену".

      Кроме того, во время поверхностной проверки в салоне автобуса обнаружили бумажный сверток с измельченным растительным веществом, похожим на каннабис.

      Следует отметить, что вещество было завернуто в бумажку с надписью "назначенные мне лекарства". Также в салоне маршрутки полицейские обнаружили устройство для употребления наркотиков, а за сидением рулевого – еще одно, с наслоением обнаруженного у водителя вещества.

      Смотрите видео: в Сумах водитель маршрутки употреблял наркотики прямо за рулем

      Патрульні виявили водія, який перевозив пасажирів з ймовірно наркотичною речовиною

      У Сумах патрульні виявили чоловіка з ознаками сп'яніння, який керуючи маршруткою перевозив пасажирів, а також мав при собі ймовірно наркотичну речовину та пристрої для її вживання ВІДЕО: https://goo.gl/yHx1nK 16 березня, близько 13 години 30 хвилин, до екіпажу патрульних звернулася небайдужа жінка, яка повідомила, що стала свідком того, як на кінцевій зупинці маршрутних транспортних засобів, на вулиці Ковпака, водій у своїй маршрутці вживав ймовірно наркотичну речовину. Патрульні оперативно передали інформацію всім екіпажам. За деякий час, схожий за прикметами автомобіль патрульні зупинили на вулиці В’ячеслава Чорновола. За кермом знаходився 35-річний водій, а в салоні знаходилося близько 10 пасажирів. Під час спілкування охоронці порядку дійсно помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, тож і повідомили про те, що пропонують йому пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі. Тільки-но почувши ці слова, громадян на декілька секунд, навіть, втратив свідомість, однак повідомив, що медичної допомоги не потребує. «Під час проведення поверхневої перевірки ми виявили в нього паперовий згорток із подрібненою рослинною речовиною, схожою на канабіс та пристрій для її вживання. До того ж, за сидінням керманича стояв ще один пристрій із нашаруванням виявленої в нього речовини», — говорить інспектор 4-ї роти УПП в Сумській області Пилип Ворона. Вартові порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського відділку поліції. Слідчий вилучив вказану речовину та предмети для направлення на експертизу. Самого ж водія доставили до медичного закладу, де він пройшов медичний огляд на стан наркотичного сп’яніння (здав аналіз). Наразі патрульна поліція чекає медичний висновок, уже за результатами якого буде прийнято рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП. За фактом виявлення в нього ймовірно наркотичної речовини, слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Тривають слідчі дії. #патрульнаполіція #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціясумськоїобласті #служититазахищати #police #patrolpolice #patrolpoliceua

      Опубліковано Патрульна поліція Сумської області Понеділок, 18 березня 2019 р.

      Так, правоохранители изъяли все эти находки, а водителя отправили на прохождение медосмотра.

      Сейчас патрульная полиция ждет медицинское заключение, уже по результатам которого будет принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности. Также по факту обнаружения у него вероятно наркотического вещества, следователи открыли уголовное производство по статье о "Незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Продолжаются следственные действия.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Транспорт Наркотики Сумы
      Источник: 24 Канал
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