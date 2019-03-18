В Сумах водитель маршрутки курил "травку" во время перевозки пассажиров: видео
Посреди дня в Сумах водитель маршрутки перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Мужчина прямо в салоне употреблял наркотики, и даже более того, – перевозил с собой сверток, вероятнее всего, с каннабисом и необходимое для его употребления оборудование.
О том, что водитель общественного транспорта употреблял наркотики прямо в салоне автобуса, правоохранителям сообщила неравнодушная пассажирка. Патрульные Сум передали информацию всем экипажам. Через некоторое время похожий по приметам автомобиль остановили на улице Вячеслава Чорновола.
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За рулем находился 35-летний водитель, а в салоне – около 10 пассажиров.
Во время общения с водителем правоохранители заметили у него признаки наркотического опьянения, и предложили пройти осмотр в медучреждении.
Едва услышав эти слова, граждан на несколько секунд даже потерял сознание, однако сообщил, что в медицинской помощи не нуждается,
– рассказал инспектор полиции Сум Филипп Ворона.
Действительно, на кадрах, отснятых правоохранителями, видно, что водителю в какой-то момент становится плохо. Полицейские провели беседу с мужчиной и узнали, что он употребляет наркотики около полугода. На вопрос, не боится ли он перевозить пассажиров в таком состоянии, мужчина ответил: "Я же не колю себе в вену".
Кроме того, во время поверхностной проверки в салоне автобуса обнаружили бумажный сверток с измельченным растительным веществом, похожим на каннабис.
Следует отметить, что вещество было завернуто в бумажку с надписью "назначенные мне лекарства". Также в салоне маршрутки полицейские обнаружили устройство для употребления наркотиков, а за сидением рулевого – еще одно, с наслоением обнаруженного у водителя вещества.
Смотрите видео: в Сумах водитель маршрутки употреблял наркотики прямо за рулем
Так, правоохранители изъяли все эти находки, а водителя отправили на прохождение медосмотра.
Сейчас патрульная полиция ждет медицинское заключение, уже по результатам которого будет принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности. Также по факту обнаружения у него вероятно наркотического вещества, следователи открыли уголовное производство по статье о "Незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Продолжаются следственные действия.