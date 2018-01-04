У Павлограді тиждень голодують двоє шахтарів: деталі

У Павлограді 29 грудня 2017 року двоє шахтарів компанії "ДТЕК – Павлоградвугілля" – гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко оголосили голодування.

Як розповів "Радіо Свобода" Володимир Бугайов, головні їхні вимоги до адміністрації "ДТЕК – Павлоградвугілля" – "припинити тиск на членів незалежної профспілки". Як він зауважив, з вересня, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи було звільнено четверо її членів.

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Стан здоров’я шахтарів з 3 січня постійно контролюють медики. Медичні працівники змінюють один одного щодві-щотри години. Учасників акції також оглянув сімейний лікар. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Голова незалежної первинної профспілкової організації "ДТЕК – Павлоградвугілля" Олексій Михайлюк розповів, що в приміщенні, де відбувається голодування, з ініціативи мерії також встановили камеру відеоспостереження. Тут також тепер перебуває черговий поліцейський.

"На здоров’я хлопці не скаржаться, просто міська влада вирішила, так би мовити, виявити увагу. І Володимир, і Андрій кажуть, що почуваються нормально, тиск у нормі", – розповів Олексій Михайлюк.

За словами керівника незалежної профспілки, 6 січня об 11:00 під стінами міськради готуються провести мітинг на підтримку голодувальників.

У компанії "ДТЕК – Павлоградвугілля" Радіо Свобода повідомили, що на шахтах компанії не було порушень законодавства при звільненні працівників.